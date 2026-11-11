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Sport

Muchová ztratila vedení a padla i se Svitolinovou. Šance na postup se rozplývá

ČTK
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Tenistka Karolína Muchová neuspěla na Turnaji mistryň ani podruhé a po prohře s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:3, 2:6, 2:6 se jí výrazně vzdálila naděje na postup do semifinále.

WTA Finals Indian Wells
Karolína Muchová, WTA Finals Indian Wells - Turnaj mistryň 2026Foto: REUTERS – DANIEL COLE
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Nasazená sedmička ztratila duel s nasazenou šestkou po dvou hodinách a dvou minutách. Muchová uzavře v Indian Wells skupinu 2, v níž jí patří poslední čtvrté místo, duelem s Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Letošní wimbledonská finalistka Muchová nenapravila porážku z úvodního zápasu proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, jíž podlehla 6:7, 5:7. Se Svitolinovou si bilanci vzájemných zápasů pohoršila na 1:4.

Pro udržení naděje Muchová potřebuje, aby v dalším utkání Sabalenková porazila Andrejevovou. V opačném případě už třicetiletá olomoucká rodačka přijde definitivně o naději na postup.

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):

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Dvouhra - skupina 2:

Svitolinová (6-Ukr.) - Muchová (7-ČR) 3:6, 6:2, 6:2.

Tabulka:

1.

Sabalenková

1

1

0

2:0

1

2.

Andrejevová

1

1

0

2:0

1

3.

Svitolinová

2

1

1

2:3

1

4.

Muchová

2

0

2

1:4

0

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