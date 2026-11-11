Muchová ztratila vedení a padla i se Svitolinovou. Šance na postup se rozplývá

Tenistka Karolína Muchová neuspěla na Turnaji mistryň ani podruhé a po prohře s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:3, 2:6, 2:6 se jí výrazně vzdálila naděje na postup do semifinále.
Nasazená sedmička ztratila duel s nasazenou šestkou po dvou hodinách a dvou minutách. Muchová uzavře v Indian Wells skupinu 2, v níž jí patří poslední čtvrté místo, duelem s Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Letošní wimbledonská finalistka Muchová nenapravila porážku z úvodního zápasu proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, jíž podlehla 6:7, 5:7. Se Svitolinovou si bilanci vzájemných zápasů pohoršila na 1:4.
Pro udržení naděje Muchová potřebuje, aby v dalším utkání Sabalenková porazila Andrejevovou. V opačném případě už třicetiletá olomoucká rodačka přijde definitivně o naději na postup.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Dvouhra - skupina 2:
Svitolinová (6-Ukr.) - Muchová (7-ČR) 3:6, 6:2, 6:2.
Tabulka:
1.
Sabalenková
1
1
0
2:0
1
2.
Andrejevová
1
1
0
2:0
1
3.
Svitolinová
2
1
1
2:3
1
4.
Muchová
2
0
2
1:4
0
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