Muchová zdeptala soupeřku, pak bavila Američany. Diváci ale řeší podivnou rozcvičku

Operace? Herní výpadek? Žádný problém, tohle už má nacvičené. Karolína Muchová se opět postavila na kurt a předvedla parádní show, která ke zlosti Rakušanky Sinji Krausové netrvala ani hodinu. Česká tenistka v pondělí hravě prolétla do druhého kola US Open a s velkým nadhledem zvládla i pozápasový rozhovor.
Byla to zpráva, po které hrklo v srdcích mnohých tenisových fanoušků. Sotva týden po opěvovaném českém wimbledonském finále Muchová oznámila, že musela podstoupit menší operativní zákrok a od tenisu si dá na nějaký čas pauzu.
Už zase rodačku z Olomouce přibrzdilo zdraví. Odhlásila přípravné turnaje a vydala se až rovnou do New Yorku, kde její generálkou byla účast v grandslamovém mixu.
Na jejím pondělním výkonu to ale od prvních minut nebylo vůbec znát. Devadesátou hráčku světa nešetřila, chodila si pro vítězné údery a jejich pověstnou pestrostí nutila soupeřku k chybám.
Od stavu 4:2 pro Muchovou už sbírala gamy jen jedna hráčka. Rakušanka si s precizně hrající soupeřkou nevěděla rady a často frustrovaně gestikulovala směrem k trenérskému boxu.
Češka přidala i pár exhibičních úderů a nakonec doservírovala utkání za 58 minut.
„Mám radost, jak jsem to zvládla. Stejně jako loni jsem začala utkáním tady na Grandstandu. Mám na tenhle kurt skvělé vzpomínky. Díky moc všem, kteří jste si v 11 dopoledne našli čas přijít,“ mávala polozaplněným tribunám v pozápasovém rozhovoru.
Moderátor se neopomněl zmínit o jejím úspěchu z minulého týdne v podobě vyhrané smíšené čtyřhry na US Open.
„Bylo trochu zvláštní stát se grandslamovou šampionkou ještě dřív, než grandslam začal, ale bylo to fajn. Užili jsme si to,“ culila se.
Na singlový turnaj se naladila nejen tenisovým triumfem v deblu, ale také příjemnou oslavou jubilejních 30. narozenin, kvůli kterým pozvala za moře i přátel a známých.
„Společně jsme to slavili snad týden v kuse. Navštívili jsme pár hezkých míst, pobavili se. Normálně bych to moc neslavila, ale kamarádi říkají, že po třicítce život teprve začíná, tak jsem se rozhodla je poslechnout,“ rozesmála publikum Muchová.
Protože aktuálně sedmá hráčka světa neprozradila podrobnosti o zmiňovaném lékařském zákroku, je na její tělo upřena nebývalá pozornost fanoušků.
Internetem například koluje video, kdy si během tréninkové hodiny se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou nechává speciálně rozmasírovat a protáhnout zápěstí, se kterými měla v minulosti velké problémy.
V dalším kole se česká tenistka utká s Britkou Katie Boulterovou.
ŽIVĚ Po ruských útocích jsou v Kyjevě a okolí čtyři oběti. Ukrajina zaútočila na přístav
Při ruských leteckých útocích na ukrajinské hlavní město Kyjev a sousední oblast v noci na úterý zemřeli nejméně čtyři lidé a více než deset dalších bylo zraněno. Ukrajinské útoky naopak cílily na civilní objekty i přístav u Estonska, napsala agentura Reuters. Po varování před vzdušnou hrozbou podle lotyšské armády načas vzlétly letouny mise NATO.
Google už poslechl, na řadě je Apple. Trump mění jméno Ontarijského jezera
Americký prezident Donald Trump požádal společnost Apple, aby ve své mapové aplikaci změnila název Ontarijského jezera na Americké jezero, uvedl v pondělí podle agentury AP ministr vnitra Doug Burgum.
Masakr na střelnici České zbrojovky. Vraždil usmívající se Rus
Přišel v tričku, v kšiltovce a s úsměvem. Třicetiletý Rus Michal Šabunin vypadal jako běžný návštěvník střelnice v černohorském Danilovgradu. Pak se ale odehrála tragédie: když policie v pondělí odpoledne dorazila na místo, našla tři zastřelené zaměstnance. Střelnice patří České zbrojovce a vedle běžného provozu se zde organizují střelecké soutěže i výcvik.
ŽIVĚ „Nastane odveta.“ Trumpa naštvaly íránské útoky na americké základny v Jordánsku
Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že americká armáda tvrdě odpoví na íránské raketové útoky. Šéf Bílého domu to řekl v rozhovoru se stanicí Fox News. V neděli večer Spojené státy zaútočily na dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak v severní části Hormuzského průlivu. Írán v odvetě ostřeloval americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.
Siniaková prolétla dál, zaujala upřímným komentářem o "trápeníčku"
Jakub Menšík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková se stali dalšími českými tenisty, kteří postoupili na grandslamovém US Open do 2. kola.