Muchová září, teď stojí před výzvou: proti světové jedničce ukončit nepříjemnou sérii

Česká tenistka Karolína Muchová ve čtvrtfinále v Brisbane porazila 6:2, 2:6 a 6:4 Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a v semifinále vyzve světovou jedničku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou z Běloruska.
Muchová bez problémů získala první set, ve druhém ale dvakrát přišla o podání a Rybakinová vyrovnala.
Ve třetí sadě devětadvacetiletá Češka ztratila vedení 2:0, ale poté rozhodla brejkem na 5:4.
Proti Sabalenkové se Muchová pokusí ukončit nepříznivou sérii v semifinálových zápasech. Třikrát za sebou v nich na okruhu WTA prohrála, naposledy si finále zahrála předloni v září Pekingu.
Se Sabalenkovou, která ve čtvrtfinále vyřadila dvakrát 6:3 Američanku Madison Keysovou, si Muchová zahraje popáté.
Zatím má se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou bilanci tři výhry a jediná porážka.
Start sezony na CANAL+ Sport
WTA Tour se znovu rozjíždí a vy ji i nadále můžete sledovat na CANAL+ Sport. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech. Začínáme podniky v Brisbane a Adelaide.