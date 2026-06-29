Muchová - Zacharovová. Naladila se vítězně, Wimbledon rozehraje Muchová proti Rusce
Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Anastasií Zacharovovou z Ruska.
Co si to sakra dovolují Babiš s Macinkou. A proč Pavel hledá spásu na Ústavním soudu
V podcastu Politická šikana nebývá nouze o různé emotivní, ale i úsměvné okamžiky, což se potvrdilo i tentokrát. Nejvíce se naštval Vratislav Dostál, když ze svého pohledu popisoval útoky vládních politiků na různé důležité instituce v Česku – zatím naposledy na Ústavní soud. Zároveň ale v dobré náladě vyčetl Radku Bartoníčkovi, že je „Milošem Zemanem Politické šikany“.
ŽIVĚ USA a Írán přeruší vzájemné útoky, budou jednat v úterý v Dauhá
USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.
Muzeum války 1866 na Chlumu má novou expozici. O svých osudech vypráví vojáci i matka
Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové má novou expozici. Pomocí moderních technologií návštěvníkům ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejen na bojišti u Chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. Kvůli budování expozice za téměř 20 milionů korun bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené.
Viďmanová na Wimbledonu potrápila Pegulaovou, neuspěl ani Svrčina
Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut. Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a šestnáctým nasazeným Learnerem Tienem prohrál 1:6, 4:6, 7:6, 3:6.
„Vláda nerespektuje usnesení soudu.“ Pavel není spokojený, Babišovi nabídl kompromis
Spor o podobu delegace na summit NATO má další pokračování. Vláda Andreje Babiše sice akreditovala prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod, výpravu ale nadále povede premiér. S rozhodnutím kabinetu není hlava státu spokojená. „Vláda tím nerespektuje ani usnesení Ústavního soudu, ani protokolární zvyklosti při pořádání vrcholného setkání členských zemí NATO,“ uvedl Pavel ve svém vyjádření médiím.