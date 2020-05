Spolupráce s trenérským guru se vyplácí. Jsem hodně spokojená, libuje si Muchová

Po 13 měsících je opět na místě činu. Loni na kurtech tenisové Sparty došla Karolína Muchová do finále turnaje WTA, které sice nakonec prohrála, ale byl to odrazový můstek pro její úprk do první světové třicítky. Teď si zahraje finále podniku O pohár prezidenta ČTS proti Petře Kvitové.

Poslední ostré utkání si třiadvacetiletá tenistka zahrála 24. února v katarském Dauhá. Od té doby mohla leda tak trénovat a těšit se, kdy se opatření kvůli koronaviru rozvolní a bude moci pokračovat ve skvěle nastartované kariéře. "Prakticky se nemáme na co připravovat, nemáme konkrétní cíl, proto je super, že jsme si mohli zase zahrát tady v Praze," libuje si Muchová na podniku O pohár prezidenta ČTS. Loni ve Stromovce dokráčela do finále, letos o obhajobu kvůli pauze přišla, ale mohla si tehdejší vzpomínky oživit ve stejném areálu. "Ale nehraje se na antuce jako tehdy, na tvrdém povrchu je to jiný turnaj. Byla jsem tehdy i jinak připravená, je to rozdíl," připustila Muchová. Téměř tři měsíce bez světového tenisu ale zatím nepokládá za katastrofu, dokáže se i tak zabavit. "Mám ráda muziku, takže si občas zahraju na nějaký ten hudební nástroj. Taky jsem si stihla udělat zdravotní testy, které jsem dlouho odkládala," přiznala tenistka z Olomouce. Sociální kontakt s hráčkami z WTA jí ale nechybí. "Občas si s některou z nich napíšu, ale spíš než interakce mi chybí taková ta turnajová soutěživost. To je to, proč tenis hrajeme, a to se tady tím pražským turnajem nahradit nedá," narazila Muchová na absenci fanoušků a ostré zápasové atmosféry. Související Český tenis hledá SuperStar. Muchová překvapila jako talentovaná zpěvačka I když v semifinálovém zápase proti Barboře Strýcové se v mezeře mezi plotem objevilo pár tváří fanoušků z ulice, kteří ale povzbuzovali právě zkušenější z obou hráček. "Nebyli úplně na mojí straně, ale aspoň tam byl nějaký potlesk. Jinak se tady ovací nedočkáte, sice se vám povede super úder, ale je ticho. Není to nic moc," krčí rameny Muchová. Kvůli koronaviru má nyní víc času na přípravu pod novým koučem Davidem Kotyzou, kterého angažovala zkraje sezony. A od trenérské kapacity, který dovedl k wimbledonským titulům Petru Kvitovou a trénoval i Dánku Caroline Wozniackou, si hodně slibuje. "Zaměřili jsme se na pár věcí, co chceme v mé hře zlepšit. Zatím jsem s tou spolupráci hodně spokojená, myslím, že nám to sedí," uvedla. O triumf na prvním "pokoronavirovém" turnaji si zahraje proti nasazené jedničce Petře Kvitové od čtvrtečních 14 hodin. Pikantní to bude v tom, že se na okruhu ještě nikdy nepotkaly. Související Zápas začne za 2 hodiny Kvitová - Muchová. Turnaj ve Stromovce vrcholí soubojem dvou největších favoritek Zobrazit reportáž