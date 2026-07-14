České tenistky terčem amerického vtipu. Prestižní magazín vypíchl i kuriozitu

Český tenis byl na uplynulém Wimbledonu pořádně vidět a nejen tím, že nabídl ženskou vítězku travnatého grandslamu. Americký magazín Sport Illustrated vybral hned několik českých příběhů mezi ty nej, které tenisový svátek v Londýně přinesl.
Už je to tradice. Známý tenisový redaktor a reportér Jon Wertheim vybere po každém grandslamu 50 nejzajímavějších příběhů a faktů, které turnaj přinesl.
Vzhledem k tomu, jak se letos na grandslamovém svátku českým reprezentantům a hlavně reprezentantkám dařilo, logicky se pod jeho ruku dostalo hned několik z nich.
Na špičku žebříčku z logických důvodů zařadil Wertheim vítězku ženské dvouhry Lindu Noskovou.
„O záplavě českých tenistek už toho bylo napsáno spousta. Linda je další všestranná atletická ranařka. Ale nejpůsobivější výkon předvedla tím, jak se ve třetím setu dokázala vrátit po pěti promarněných mečbolech. Je to důkaz její odolnosti,“ vyzdvihl prestižní magazín.
Do popředí se dostal i o něco smutnější příběh poražené finalistky a další Češky Karolíny Muchové.
„Odehrála šest kol brilantního tenisu, což zahrnovalo i tie-breakový thriller třetího setu proti Coco Gauffové. Po zápase hodně plakala nad promarněnou šancí, ale jaká je to hráčka… Když bude zdravá, vzhledem k jejímu zatím střednímu věku 29 let a všestrannosti na všech površích si nejde nemyslet, že to ještě dokáže,“ píše Sports Illustrated.
Mezi šampionky se v Londýně zapsala i juniorka Jana Kovačková, která mezi mladými dívkami ovládla čtyřhru. Zkompletovala tak jako první hráčka světa kariérní grandslam v této disciplíně. Tentokrát jí parťačku dělala Kateřina Zajíčková.
„Což je dobré, protože Česko konečně začne produkovat nějaké kvalitní ženské tenistky,“ zavtipkoval Wertheim.
Magazín vypíchl i jednu kuriozitu spojenou s českým zápasem. Svět sociálních sítí totiž obletěla fotografie Rogera Federera, který úplně sám v královské lóži sleduje start zápasu mezi Alexanderem Zverevem a Jiřím Lehečkou.
„Mezi zápasy se diváci z královské lóže stahují dovnitř, aby se občerstvili. Nestihli ale návrat do začátku zápasu mezi Zverevem a Lehečkou. Uvaděči je do pauzy nepustili dál a Federer tam dlouho zůstal sám v oceánu židlí. Vznikl tak nedocenitelný obrázek,“ napsal Wertheim.
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