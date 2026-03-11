Muchová - Šwiateková. S osmi výhrami v zádech vyzve Češka světovou dvojku
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového turnaje v Indian Wells mezi Karolínou Muchovou a Igou Šwiatekovou z Polska. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
ŽIVĚ Rezignace Šichtařové napodruhé: dopis už má notářské ověření
Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní) nechala notářsky ověřit dopis, kterým se vzdává poslaneckého mandátu. Její původní rezignační dopis, který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňoval zákonné podmínky pro složení mandátu právě kvůli chybějícímu ověření. Šichtařovou by měl ve Sněmovně nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.
ŽIVĚ „Kdykoli budu chtít, válka skončí,“ řekl Trump o konfliktu s Íránem
V Íránu už "nezbylo prakticky nic", na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Prohlásil to americký prezident Donald Trump ve středečním rozhovoru se serverem Axios. Stane se tak ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.
K Zemi se řítí 600kilová sonda NASA. Sledujte, kde její cesta skončí
Vesmírná mise, která měla skončit až za osm let, vrcholí neřízeným pádem. Šestisetkilogramová sonda NASA Van Allen Probe A se vrací do atmosféry rychlostí přes 27 tisíc kilometrů za hodinu. Satelit se nakonec promění v ohnivou kouli a v atmosféře shoří, ale některé fragmenty mohou dopadnout až na zemský povrch. Sledujte polohu sondy v reálném čase.
Pitevní zpráva Navalného. To důležité neříká, přesto nahrává verzi o žabím jedu
Na telegramovém kanálu Black Mirror se objevilo 300 stran pitevní zprávy ruského opozičníka Alexeje Navalného. Ten zemřel před více než dvěma lety za podezřelých okolností v trestní kolonii. Pitva ukazuje, že se lékaři Navalného ani nepokusili otestovat na látku, která jej podle západních zemí nakonec zabila. Zveřejnění pitevního protokolu pobouřilo Navalného manželku Juliju.
Vesmírně rychlý půlmaraton? Čech vysvětluje a žasne: Většina tak nedá ani 400 metrů
Zkuste si dát kilometr v čase okolo tří minut. I pokud jste zvyklí na solidní úrovni sportovat, nejspíš při tom půjdete na úplnou hranu možností. Uganďan Jacob Kiplimo překonal v neděli světový rekord v půlmaratonu (21,1 km) časem 57 minut a 20 sekund. Takže průměrně běžel pekelným tempem 2:43 na kilometr.