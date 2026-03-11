Přeskočit na obsah
Benative
11. 3. Anděla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
Přenos začne

Muchová - Šwiateková. S osmi výhrami v zádech vyzve Češka světovou dvojku

Sport

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového turnaje v Indian Wells mezi Karolínou Muchovou a Igou Šwiatekovou z Polska. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Schůze Poslanecké sněmovny, Radim Fiala, Markéta Šichtařová
Schůze Poslanecké sněmovny, Radim Fiala, Markéta Šichtařová
Schůze Poslanecké sněmovny, Radim Fiala, Markéta Šichtařová

ŽIVĚ Rezignace Šichtařové napodruhé: dopis už má notářské ověření

Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní) nechala notářsky ověřit dopis, kterým se vzdává poslaneckého mandátu. Její původní rezignační dopis, který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňoval zákonné podmínky pro složení mandátu právě kvůli chybějícímu ověření. Šichtařovou by měl ve Sněmovně nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.

Přibližně šestisetkilogramová družice Van Allen Probe A, která byla ve vesmíru téměř než čtrnáct let, při průletu atmosférou z velké části shoří. Některé její fragmenty však mohou dopadnout až na zemský povrch.
Přibližně šestisetkilogramová družice Van Allen Probe A, která byla ve vesmíru téměř než čtrnáct let, při průletu atmosférou z velké části shoří. Některé její fragmenty však mohou dopadnout až na zemský povrch.
Přibližně šestisetkilogramová družice Van Allen Probe A, která byla ve vesmíru téměř než čtrnáct let, při průletu atmosférou z velké části shoří. Některé její fragmenty však mohou dopadnout až na zemský povrch.

K Zemi se řítí 600kilová sonda NASA. Sledujte, kde její cesta skončí

Vesmírná mise, která měla skončit až za osm let, vrcholí neřízeným pádem. Šestisetkilogramová sonda NASA Van Allen Probe A se vrací do atmosféry rychlostí přes 27 tisíc kilometrů za hodinu. Satelit se nakonec promění v ohnivou kouli a v atmosféře shoří, ale některé fragmenty mohou dopadnout až na zemský povrch. Sledujte polohu sondy v reálném čase.

Alexej Navalnyj s rodinou v nemocnici v Berlíně.
Alexej Navalnyj s rodinou v nemocnici v Berlíně.
Alexej Navalnyj s rodinou v nemocnici v Berlíně.

Pitevní zpráva Navalného. To důležité neříká, přesto nahrává verzi o žabím jedu

Na telegramovém kanálu Black Mirror se objevilo 300 stran pitevní zprávy ruského opozičníka Alexeje Navalného. Ten zemřel před více než dvěma lety za podezřelých okolností v trestní kolonii. Pitva ukazuje, že se lékaři Navalného ani nepokusili otestovat na látku, která jej podle západních zemí nakonec zabila. Zveřejnění pitevního protokolu pobouřilo Navalného manželku Juliju.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama