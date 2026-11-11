Muchová - Svitolinová 6:3. Čtvrtý setbol už Češka proměnila, Ukrajinku ošetřovali
Sledujte online přenos z utkání ve skupině tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells mezi Karolínou Muchovou a Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
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Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o prověrku. Bude se proti tomu bránit
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil, že mu Národní bezpečnostní úřad odebral bezpečnostní prověrku. Dodal, že důvody nezná, ale bude se proti tomuto kroku bránit. Zvažuje přihlášku do výběrového řízení na další funkční období. Na to, že Mlsna o prověrku přišel, ve středu upozornil Deník N.
Odešla herečka Zuzana Fišárková. Hrála ve filmech Václava Kršky, Bakalářích i na divadle
V úterý 10. listopadu ve věku 87 let zemřela herečka Zuzana Fišárková. Svou hereckou kariéru zahájila v pražském Divadle Rokoko, na počátku 60. let hrála ve filmech Václava Kršky Osení a Kde řeky mají slunce. Účinkovala také v televizních seriálech, například v Bakalářích nebo Četnických humoreskách.
ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku
Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.
Česko by podle Havlíčka mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu novinářům řekl, že by Česko mohlo Ukrajině dodat 16 letounů Skyfox. V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12 strojů.