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Sport
ŽIVĚ

Muchová - Svitolinová 6:3. Čtvrtý setbol už Češka proměnila, Ukrajinku ošetřovali

Sport
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Sledujte online přenos z utkání ve skupině tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells mezi Karolínou Muchovou a Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.

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Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o prověrku. Bude se proti tomu bránit

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil, že mu Národní bezpečnostní úřad odebral bezpečnostní prověrku. Dodal, že důvody nezná, ale bude se proti tomuto kroku bránit. Zvažuje přihlášku do výběrového řízení na další funkční období. Na to, že Mlsna o prověrku přišel, ve středu upozornil Deník N.

Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku

Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.

Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.

Česko by podle Havlíčka mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu novinářům řekl, že by Česko mohlo Ukrajině dodat 16 letounů Skyfox. V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12 strojů.

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