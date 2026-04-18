Luxus jako motivace. Skvělá Muchová si zahraje finále, po sporťáku občas hodila očkem

Tenistka Karolína Muchová v semifinále ve Stuttgartu porazila 6:4, 2:6 a 6:4 Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká světová devítka Ruska Mirra Andrejevová, nebo druhá hráčka žebříčku WTA Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Muchová bez větších problémů získala první set, ale ve druhém měla navrch Svitolinová. Rozhodující sada byla vyrovnaná až do stavu 4:4, kdy devětadvacetiletá Češka sebrala soupeřce podání a vzápětí zápas ukončila.
"Byl to těžký zápas až do úplného konce," uvedla v rozhovoru na kurtu Muchová. "Hrálo se hodně dlouhých výměn, ze kterých jsem se snažila utéct změnou tempa. No a někdy jsem prostě zavřela oči a napálila to po čáře jako při brejkbolu," dodala.
Muchová, která ve Stuttgartu odehrála třetí třísetový zápas za sebou, si se čtvrtfinálovou přemožitelkou Lindy Noskové poradila za dvě hodiny a 16 minut. Na okruhu WTA Svitolinovou porazila na čtvrtý pokus.
Ve finále, ve kterém může navázat na letošní titul z Dauhá a triumf ze Soulu z roku 2019, bude kromě prémie 161.000 eur (3,9 milionu korun) hrát také o sportovní vůz Porsche. "Když jsem potřebovala motivaci navíc, tak jsem se na něj občas podívala," přiznala s úsměvem Muchová.
Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 1,049.083 eur):
Dvouhra - semifinále: Muchová (7-ČR) - Svitolinová (4-Ukr.) 6:4, 2:6, 6:4.