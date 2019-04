Muchová si z možné premiéry ve Fed Cupu těžkou hlavu nedělá

před 1 hodinou

Na velkou premiéru v českém fedcupovém týmu čeká tenistka Karolína Muchová. V nominaci kapitána Petra Pály je sice dvaadvacetiletá olomoucká rodačka poprvé v krátké kariéře, ale už má šanci nastoupit do sobotní dvouhry jako dvojka týmu v barážovém zápase s Kanadou.

Nijak těžkou hlavu si z toho ale nedělá, byť bude hrát kousek od svého rodiště a zřejmě i pod dohledem rodiny a známých. "Nezatěžuje mě to, jestli budu hrát, či ne. Samozřejmě bych ráda, na trénincích se budu maximálně snažit, ale nervózní z toho nejsem," řekla dnes v Prostějově novinářům po absolvování poledního tréninku.

Už v pondělí okusila kurt prostějovského Národního tenisového centra s Lucií Šafářovou. "Byl to pohodový trénink, antuka je pomalejší, je více času se připravit na údery, ale zase je třeba na výměnách více pracovat," zhodnotila trénink s veteránkou českého týmu. "Nebrala jsem to tak, ale jsem moc ráda, že Lucka je tady. Je to velká osobnost. Věřím, že ještě bude čas si o všem popovídat," prohlásila Muchová.

Na kurt se Muchová postavila i v úterý dopoledne. "Občas to odskočí nerovně, ale to dělá antuka všude, já ji mám ráda a teď si na ni prostě musím zvyknout," řekla dcera bývalého ligového fotbalisty a nyní trenéra Josefa Muchy. Dlouho ale musela lovit v paměti, kdy hrála na tomto povrchu naposledy. "Hm, to už bude nějaký pátek, letos nic a předtím v červenci. Jinak jsem hlavně hrála na betonech," řekla.

K týmu se Muchová připojila hned v pondělí, po dvou dnech odpočinku v rodné Olomouci. Právě tam se finálovou účastí na turnaji nižší kategorie loni odrazila jako téměř bezejmenná hráčka k průniku do vyšších pater žebříčku. Letos by se ráda dostala do první stovky, ze 106. místa jí moc nechybí.

Dařilo se jí na jarním americkém turné, kde mimo jiných dvakrát změřila síly s bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou, a i když prohrála, mnohé si ze zápasů odnesla. "Byla to pro mě obrovská zkušenost. Sama vidím, na čem pracovat, kde se zlepšit. Pozitivní je, že jsem s hráčkami absolutní špičky hrála celkem vyrovnaně," vrátila se k zápasům v Miami a Monterrey. Na Floridě prohrála Muchová s Němkou po bitvě ve třech setech.

Teď ji ovšem čekají bezejmenné Kanaďanky. "Vůbec neznám, papírově jsme sice silnější, ale to nemusí nic znamenat. V týmových soutěží žebříčkové umístění nemusí hrát takovou roli, navíc antuka dokáže řadu rozdílů smazat," dodala mladá tenistka.