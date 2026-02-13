Přeskočit na obsah
13. 2. Věnceslav
Sport

Muchová si v Dauhá zahraje o titul, zápas s Řekyní rázně otočila

ČTK

Karolína Muchová postoupila v Dauhá posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o svůj druhý titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.

Karolina Muchová v semifinále turnaje v Dauhá 2026
Foto: REUTERS
O deset let starší Muchová dnes sice proti Sakkariové ztratila poprvé na turnaji set, zápas ale dokázala otočit.

Po prohrané úvodní sadě přišla o servis i v úvodu druhé, pěti získanými gamy v řadě se ale dostala zpět do hry, a přestože v devátém gamu set nedopodávala, na returnu už si vyrovnání nenechala utéct.

Frustrovanou soupeřku pak ve třetím setu jasně přehrála, odskočila do vedení 5:0 a po dvou a čtvrt hodině proměnila druhý mečbol. V šestém vzájemném utkání Řekyni porazila popáté.

V rozhovoru na kurtu pak přiznala, že ani neví, jak se jí povedlo zápas otočit.

"Prostě jsem se snažila odehrát každý míček, bojovat o každý fiftýn a věřit v obrat. Ona hrála výborně, tlačila mě až na hranu, je těžké proti ní hrát," přiznala finalistka Roland Garros z roku 2023, jejíž kariéru opakovaně brzdí zranění.

Finále na elitním okruhu si rodačka z Olomouce zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.

Výsledky tenisového turnaje žen v DauháTenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Muchová (14-ČR) - Sakkariová (Řec.) 3:6, 6:4, 6:1, Mboková (10-Kan.) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 6:2.

Kdysi hrál hokej s Putinem. Dnes může být klíčem k dialogu Evropy s Kremlem

Evropa zvažuje, zda by měla v rámci snah o ukončení války na Ukrajině zasednout k jednacímu stolu s Moskvou — a kdo by ji u něj případně zastupoval. Jako nejpravděpodobnější evropský emisar se podle italského deníku La Repubblica skloňuje bývalý finský prezident Sauli Niinistö, zkušený politik s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnosti a osobních jednání s Vladimirem Putinem.

