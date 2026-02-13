Muchová si v Dauhá zahraje o titul, zápas s Řekyní rázně otočila

Karolína Muchová postoupila v Dauhá posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o svůj druhý titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.
O deset let starší Muchová dnes sice proti Sakkariové ztratila poprvé na turnaji set, zápas ale dokázala otočit.
Po prohrané úvodní sadě přišla o servis i v úvodu druhé, pěti získanými gamy v řadě se ale dostala zpět do hry, a přestože v devátém gamu set nedopodávala, na returnu už si vyrovnání nenechala utéct.
Frustrovanou soupeřku pak ve třetím setu jasně přehrála, odskočila do vedení 5:0 a po dvou a čtvrt hodině proměnila druhý mečbol. V šestém vzájemném utkání Řekyni porazila popáté.
V rozhovoru na kurtu pak přiznala, že ani neví, jak se jí povedlo zápas otočit.
"Prostě jsem se snažila odehrát každý míček, bojovat o každý fiftýn a věřit v obrat. Ona hrála výborně, tlačila mě až na hranu, je těžké proti ní hrát," přiznala finalistka Roland Garros z roku 2023, jejíž kariéru opakovaně brzdí zranění.
Finále na elitním okruhu si rodačka z Olomouce zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.
Výsledky tenisového turnaje žen v DauháTenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - semifinále: Muchová (14-ČR) - Sakkariová (Řec.) 3:6, 6:4, 6:1, Mboková (10-Kan.) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 6:2.
ŽIVĚRusko se chce dohodnout, prohlásil Trump. Zelenského vyzval, ať „pohne“
Prezident Spojených států Donald Trump v pátek vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír. „Rusko se chce dohodnout a Zelenskyj se bude muset pohnout, jinak promešká skvělou příležitost. Musí se pohnout,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.
Doufám, že se dožiju haly, smál se Jílek. Ve zlaté euforii dostal dárek od Sáblíkové
Tentokrát do sebe zaklaplo všechno. I když na startu zbývali ještě dva soupeři, Metoděj Jílek tušil, že jeho parádní čas těžko překonají. Ruce mu v cíli desetikilometrové štreky vystřelily nahoru. Zakrátko vypukla euforie naplno. Ke stříbru z poloviční trati přidal 19letý český rychlobruslař v Miláně olympijské zlato.
Kdysi hrál hokej s Putinem. Dnes může být klíčem k dialogu Evropy s Kremlem
Evropa zvažuje, zda by měla v rámci snah o ukončení války na Ukrajině zasednout k jednacímu stolu s Moskvou — a kdo by ji u něj případně zastupoval. Jako nejpravděpodobnější evropský emisar se podle italského deníku La Repubblica skloňuje bývalý finský prezident Sauli Niinistö, zkušený politik s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnosti a osobních jednání s Vladimirem Putinem.
ŽIVĚEvropa se musí stát světovým hráčem, oznámil Merz svou vizi v Mnichově
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet.
Češi proti outsiderovi vystrašili výpadkem. Nakonec ale splnili povinnost
Česká hokejová reprezentace porazila na olympijském turnaji v Miláně Francii 6:3. Ještě ve druhé třetině ale prohrávala. Chytal Daniel Vladař. Vítězný gól vstřelil Matěj Stránský.