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Sport

Nosková přežila noční můru a je v osmifinále. Muchová je smutnou senzací US Open

ČTK
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Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička dnes podlehla na newyorském betonu domácí Emmě Navarrové 3:6, 5:7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut. Wimbledonská vítězka Linda Nosková je naopak poprvé v kariéře v osmifinále US Open. Ann Liovou porazila 6:2, 6:7, 6:2 a utká se s Martou Kosťukovou.

U.S. Open
Linda NoskováFoto: REUTERS – Jerry Lai
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Třicetiletá Muchová, která před týdnem ovládla na US Open s Jakubem Menšíkem smíšenou čtyřhru, nenavázala ve Flushing Meadows na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou. S Navarrovou doplatila na 32 nevynucených chyb, pětkrát přišla o servis.

"Byl to těžký zápas. Myslím si, že Emma hrála dobře. Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Měla jsem spoustu chyb. Řekla bych, že jsem dnes měla moc myšlenek v hlavě. Úplně se mi ten zápas nepovedl," řekla českým novinářům Muchová.

V New Yorku zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2022. Vloni byla olomoucká rodačka ve čtvrtfinále, předtím dvakrát v semifinále. "Podmínky byly dnes určitě těžší, hodně foukalo. Zároveň ale byly pro obě stejné a já jsem se s tím poprala hůř," podotkla Muchová.

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Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda přišla v utkání o servis jako první. Manko 1:3 sice v úvodním setu dohnala, od začátku sedmé hry ale ztratila 12 výměn v řadě a Navarrová ukončila sadu na podání čistou hrou. Muchová tou dobou měla kontě 22 nevynucených chyb.

Ani ve druhé sadě se česká hráčka nemohla příliš opřít o podání. Dvakrát dotáhla manko brejku, klíčový moment ale přišel v 11. hře, kdy sice Muchová další dva brejkboly odvrátila, při třetím ale zahrála míč do autu. Navarrová si pak vytvořila při podání náskok 40:15, Muchová první mečbol smazala, u druhého už ale neuspěla a stala se první hráčkou top 10, která z pavouka US Open vypadla.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):

Muži:

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Dvouhra - 3. kolo:

Alcaraz (2-Šp.) - Wu I-ping (Čína) 6:3, 6:4, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

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Navarrová (26-USA) - Muchová (7-ČR) 6:3, 7:5.

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