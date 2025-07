Muchová se podruhé rozešla se slovenským koučem. Je prý čas jít jiným směrem

Tenistka Karolína Muchová ukončila podruhé spolupráci s trenérem Emilem Miškem, s nímž naposledy pracovala od prosince roku 2022.

Osmadvacetiletá hráčka, které patří ve světovém žebříčku 12. místo, o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Jméno nového trenéra oznámí později.

"Byla to cenná etapa, za kterou jsem vděčná. V tuto chvíli ale cítím, že je čas vydat se jiným směrem. Emile, děkuju za všechno, co jsme spolu zvládli," uvedla Muchová.

Olomoucká rodačka obnovila spolupráci s Miškem před necelými třemi lety. Slovenský kouč předtím Muchové pomáhal také v letech 2017 až 2020. Pod jeho opětovným vedením se česká hráčka probojovala do finále Roland Garros 2023, v posledních dvou sezonách se dostala do semifinále US Open. V září 2023 patřilo Muchové životní osmé místo v žebříčku WTA.

"Naše spolupráce byla nádhernou a úspěšnou etapou, která vygradovala dosažením osmého místa v žebříčku WTA. Jsem rád, že jsme k jejímu uzavření dospěli společně a v dobrém jako přátelé. Karolíně děkuji za společný čas, přeju jí mnoho úspěchů v další kariéře," uvedl Miške.

Česká jednička Muchová, která se vinou opakujících se zdravotních problémů nemůže v této sezoně dostat do bývalé formy, sáhla ke změně pár dní po skončení Wimbledonu, kde i kvůli potížím s levým zápěstím vypadla v 1. kole. Před startem turnaje v All England Clubu přestala také spolupracovat s bývalou belgickou hráčkou Kirsten Flipkensovou.