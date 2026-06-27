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Sport

Muchová se na Wimbledon naladila vítězstvím v Bad Homburgu. Soupeřka finále vzdala

Sport,ČTK

Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Ósakaová finále za stavu 6:1, 1:0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.

Karolína Muchová a Naomi Ósakaová před finále turnaje v Bad Homburgu
Karolína Muchová a Naomi Ósakaová před finále turnaje v Bad HomburguFoto: REUTERS – Heiko Becker
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Devětadvacetiletá Muchová, která plnila v Německu roli nasazené čtyřky, získala při své třetí letošní finálové účasti druhý titul a první na trávě. Triumfovala již v únoru v Kataru, v dubnu na antuce ve Stuttgartu poslední zápas prohrála.

Muchová uspěla proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Ósakaové potřetí a srovnala bilanci vzájemných zápasů na 3:3. Japonka měla potíže od úvodu, po třetím gamu si za stavu 0:3 vzala pauzu na ošetření. Poté, co ztratila i první hru druhé sady, finále skrečovala.

Aktualizujeme…

Tenisový turnaj žen v Bad Homburgu (tráva, dotace 1,049.083 eur):

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Dvouhra - finále: Muchová (4-ČR) - Ósakaová (6-Jap.) 6:1, 1:0 skreč.

Hurá na trávu s CANAL+ Sport

Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.

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