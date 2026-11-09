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Sport
Přenos skončil

Muchová - Sabalenková 6:7, 5:7. Do Turnaje mistryň lépe vkročila běloruská favoritka

Sport
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Sledovali jsme online utkání tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells mezi Karolínou Muchovou a Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

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