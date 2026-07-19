Muchová s Noskovou zajímavější než Zverev. České tenistky jsou teď hitem WTA

Jestli něco ukázaly poslední dva grandslamy letošní sezony, pak je to bezradnost a ztráta formy největších hvězd okruhu WTA. Naopak české hráčky letí vzhůru žebříčkem a mohou z toho těžit na US Open nebo i na závěrečném Turnaji mistryň.
Během uplynulého Wimbledonu čeští tenisté a tenistky mluvili o tom, jak složité je pro ně najít sponzora, když pocházejí z tak malé země uprostřed Evropy, která navíc není příliš velkým trhem.
Přesto to byly právě české tenistky, které si svými příběhy naprosto podmanily grandslamový travnatý svátek, a fanoušci po celém světě nadšeně sledovali finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou.
Přesto to byly právě české tenistky, které si svými příběhy naprosto podmanily grandslamový travnatý svátek a po celém světě fanoušci nadšeně sledovali finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou.
Americká ESPN dokonce v týdnu přišla se zajímavou statistikou. Sobotní bitvu o mísu Venus Rosewater prý i přes časový posun sledovaly v průměru bezmála dva miliony lidí, nejvíc v historii vysílání této stanice.
To je o neuvěřitelných 48 % více než v loňském roce, kdy ve finále hrála Američanka Amanda Anisimovová proti Ize Šwiatekové. Mezi nejsledovanější utkání patřilo i semifinále mezi další americkou hvězdou Coco Gauffovou a Muchovou.
„Přitom mužské finále mezi Jannikem Sinnerem a Alexanderem Zverevem přilákalo k obrazovkám 2,4 milionu lidí, tedy o 16 procent méně než loni, když Ital porazil Carlose Alcaraze,“ stojí v tiskové zprávě ESPN.
České tenistky jsou zkrátka hitem posledních týdnů i měsíců, zatímco řada největších hvězd včetně světové jedničky Aryny Sabalenkové či dvojky Jeleny Rybakinové se trápí.
Podle některých expertů bude tento trend pokračovat i ve zbytku sezony, protože problémy nejlepších hráček jsou hlubšího rázu.
„Klesla úroveň Sabalenkové i třeba Igy Šwiatekové. Myslím, že na US Open budeme mít další překvapivou vítězku. Najednou už nejsou na okruhu neporazitelné hráčky,“ naznačil například bývalý trenér Andyho Murrayho nebo Andre Agassiho Brad Gilbert v podcastu Big T.
Jeho slova potvrzuje i žebříček WTA Race, podle něhož se kvalifikuje osm nejlepších hráček na Turnaj mistryň, který se letos premiérově odehraje v Indian Wells.
Na prvním místě tohoto WTA Race je dokonce Ruska Mirra Andrejevová, která letos získala zatím nejvíce bodů. Karolína Muchová je čtvrtá, čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková sedmá.
Pořadí je mimořádně vyrovnané a první od osmé hráčky dělí sotva patnáct set bodů.
Tak či tak je velká pravděpodobnost, že bude mít český tenis hned dvě zástupkyně na tomto posledním turnaji sezony.
I kdyby Nosková z nejlepší osmičky vypadla, měla by se do Indian Wells podívat, protože by získala garantované místo jako nejlepší hráčka s letos vyhraným grandslamem.
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