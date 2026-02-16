Muchová promluvila o vlastních pochybnostech. Nezalekla se ani výhrůžek pořadatele

Téměř sedm let to slyšela ze všech stran. Taková tenistka a má sotva jeden titul WTA. Karolína Muchová dokázala v sobotu finálové prokletí v Dauhá zlomit. Sama prý je na sebe pyšná, jak boj o trofej zvládla a měla odvahu udělat i jedno zásadní rozhodnutí.
Kdo sleduje ženský tenis a zná alespoň trochu příběh olomoucké hráčky, nemohl v sobotu jinak než sdílet radost z jejího druhého kariérního triumfu.
Před dvěma lety touto dobou ležela na operačním sále, další sezonu nemohla na jaře hrát obouručný bekhend kvůli bolavému zápěstí. Zdraví omezuje kariéru Muchové téměř celou kariéru, ale teď se konečně všechno sešlo a v Dauhá zvedla zatím tu nejcennější trofej.
„Jsem za Muchovou tak rád, že to dokázala. Loni kvůli zápěstí hrála jen slice a teď je šampionkou na tisícovkovém turnaji,“ napsal na síti x reportér The Atlhletic Charlie Eccleshare.
Slova chvály pro její hru měl i renomovaný tenisový novinář ze serveru Tennis.com Matt Cronnin.
„Když je Karolína zakouslá v zápase, dokáže držet tu nejvyšší úroveň úplně všude, u základní čáry i u sítě. Zároveň umí být velmi trpělivá, ale stejně tak okamžitě zaútočit,“ uvedl.
Muchová v sobotním finále přehrála vycházející kanadskou hvězdičku, teprve devatenáctiletou Victorii Mbokovou, silnou koncovkou obou setů. Skvěle udržela nervy na uzdě.
A to přitom statistika finálových účastní hovořila jasně proti ní. Ze šesti bitev o titul vyhrála jen jedinou.
„Byla jsem nervózní. Už jsem zažila několikrát týden, kdy jsem se cítila tak skvěle, ale pak jsem ve finále snadno prohrála. To se vám pak vkrádá do hlavy: dokážu to vůbec? Je to úleva a jsem na sebe hrdá,“ promluvila otevřeně o vlastních pochybnostech.
Šest a půl roku trvalo, než zlomila finálové prokletí a celou dobu slýchala, jak je to možné, že tak skvělá tenistka s tak pestrou a nebezpečnou hrou může mít na kontě jedinou trofej.
„Nikdy jsem si to nebrala osobně. Jsem ráda, že se lidem má hra líbí. Bylo to důležité pro mě osobně. Chtěla jsem si dokázat, že na to ještě mám a že můžu vyhrát turnaj,“ vysvětlila devětadvacetiletá tenistka.
Navíc je tu další dobrá zpráva. Nejen že končí turnaj jako šampionka, ale také zdravá. Její tělo „nezdobil“ žádný obvaz nebo tejp.
Přesto se odhodlala k odvážnému kroku a odhlásila se z následného podniku v Dubaji, na kterém jsou teď omluvenky největších hvězd velmi ožehavé téma.
Na poslední chvíli totiž zrušily účast i světová jednička Aryna Sabalenková nebo Polka Iga Šwiateková, což pořádně rozlítilo ředitele turnaje Salaha Tahlaka.
„Bylo to pro mě velmi nepříjemné překvapení a jejich důvody jsou také velmi zvláštní. Budu požadovat pro obě finanční sankce a odečtení bodů,“ nechal se slyšet šéf pořadatelů.
Češka uvedla jako důvod vyčerpání z předchozího turnaje a zařadila se na dlouhý seznam odhlášených. V Dubaji tak dostává příležitost sedm šťastných poražených z kvalifikace.
„Chci se na chvíli zastavit a užít si úspěch se svým týmem. Přijde mi, že někdy si zapomínáme oddychnout a zamyslet se nad většími i menšími vítězstvími,“ naráží na nabitý kalendář WTA Muchová.
Dalším zastávkou by tak pro českou tenistku měl být až podnik v Indian Wells na začátku března.
