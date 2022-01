Muchová boj s latexovými šaty prohrála, Krejčíková v dojemném objetí s vítězkou

Sněmovní bezpečnostní výbor doporučil vládě jmenovat Michala Koudelku ředitelem Bezpečnostní informační služby. Vyplývá to z usnesení, které přijal ve čtvrtek po návštěvě kontrarozvědky. Koudelka BIS vedl od srpna 2016 do loňského léta, kdy ho bývalá vláda ANO a ČSSD pověřila zastupováním ředitele BIS do jmenování nového plnohodnotného šéfa. Většina zástupců stran nynější vlády Petra Fialy (ODS) loni podporovala Koudelkovo setrvání.

Výbor v usnesení poděkoval příslušníkům a zaměstnancům Bezpečnostní informační služby za práci na zajišťování svrchovanosti a územní celistvosti Česka, ochraně jejích demokratických základů, životů, zdraví a majetku občanů. "Výbor doporučuje vládě, aby jmenovala Michala Koudelku ředitelem BIS," stojí také v dokumentu.

BIS na Twitteru uvedla, že výbor navštívil kontrarozvědku při svém čtvrtečním jednání. "Jeho členové vyslechli prezentaci pověřeného ředitele Koudelky k činnosti služby a aktuálním bezpečnostním hrozbám. Děkujeme za návštěvu a podporu," stojí ve vyjádření BIS.