Muchová předvedla pozoruhodný obrat. Lehečkovi se nedařilo vůbec nic a končí

Česká tenistka Karolína Muchová porazila na Roland Garros Anastasiji Zacharovovou z Ruska 7:5, 6:2 a postoupila do 2. kola. Neuspěl naopak dvanáctý nasazený Jiří Lehečka, který dnes podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Carreňovi 3:6, 6:7, 3:6.
Rodačka z Olomouce neměla do utkání, které pořadatelé přesunuli na druhý největší kurt Suzanne Lenglenové, ideální vstup. Ztratila dvakrát servis a i vinou čtyř dvojchyb prohrávala 2:5.
Podařil se jí ale pozoruhodný obrat. Soupeřku nepustila ani k jednomu setbolu, získala zbývajících pět her a vyhrála první sadu 7:5.
Ve druhém setu už byla Muchová na podání stoprocentní. Ve druhém gamu sice nevyužila dva brejkboly, od stavu 2:2 předvedla další skvělou sérii a čtyřmi hrami v řadě dotáhla duel do vítězného konce.
Devětadvacetiletá Češka zdolala 80. hráčku světa Zacharovovou po hodině a 26 minutách. Do 2. kola Roland Garros postoupila poprvé od roku 2023, kdy se zde dostala do finále.
Vloni vypadla v úvodním kole i kvůli zraněnému zápěstí s Američankou Alycií Parksovou. Před dvěma lety v Paříži kvůli zdravotním potížím nestartovala.
V dalším kole narazí turnajová desítka na Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka prohrál s Carreňem po necelých dvou hodinách a na Roland Garros nenaváže na loňskou účast ve 3. kole.
První set prohrál Lehečka za půl hodiny. Od stavu 2:1 uhrál už jediný game, dvakrát přišel o servis a o deset let starší Carreňo se ujal vedení.
Ve druhé sadě český tenista hru vyrovnal, nedařilo se mu ale dostat k brejkbolům. Sada dospěla do tie-breaku, kde Španěl získal vedení 4:1 a nakonec vyhrál 7:3.
Ve třetím setu už Lehečka duel nezdramatizoval. Hned v prvním gamu sice odvrátil čtyři brejkboly, o chvíli později ale o servis znovu přišel a Carreňo duel dovedl k vítězství.
Dvojnásobný čtvrtfinalista Roland Garros ukončil zápas na příjmu, kdy proměnil při Lehečkově servisu druhý mečbol.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila doplatil na 46 nevynucených chyb. V utkání si nevypracoval jediný brejkbol, o servis naopak čtyřikrát přišel.
"Dnes se mi nedařilo vůbec nic. Od rána jsem se necítil ve své kůži, a tak to vypadalo i na kurtu. Je potřeba to hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezony, protože dnes ten zápas neměl nic z toho, co jsem se snažil zkoušet v trénincích," řekl Lehečka, jenž se bývalou světovou desítkou Carreňem, který zaznamenal deset es, utkal podruhé a poprvé proti němu neuspěl.
"Vím, že antuka není úplně můj povrch a myslím si, že takové zápasy se občas stanou. Bohužel se mi to ale stalo v 1. kole grandslamu a o to víc mě to mrzí. Nemělo by se to stávat," přidal poražený Čech.
Přes úvodní kolo neprošel v Paříži poprvé od roku 2022. Do 2. kola nepostoupil ani na druhém grandslamu sezony. V lednu nestačil v úvodu Australian Open na Francouze Arthura Géu.
V úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících pět českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Vít Kopřiva.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní na antukových dvorcích v Paříži roli nasazené dvanáctky, se utká se semifinalistkou turnaje z roku 2021 Řekyní Marií Sakkariovou jako druhá v pořadí na kurtu číslo 6. Druhý duel na dvorci číslo 7 sehraje Fruhvirtová proti domácí Else Jacquemotové, stejně jako Kopřiva na kurtu Simonne Mathieuové proti Corentinu Moutetovi.
Duel Bartůňkové s nasazenou devítkou Kanaďankou Victorií Mbokovou se odehraje jako čtvrtý v pořadí na kurtu číslo 14. Siniaková uzavře program na "třináctce" proti Švýcarce Simoně Waltertové.
Úterní program českých hráčů:
Kurt Simonne Mathieuové: 2. zápas: Kopřiva (ČR) - Moutet (30-Fr.).
Kurt č. 6: 2. zápas: Nosková (12-ČR) - Sakkariová (Řec.).
Kurt č. 7, 2. zápas: Fruhvirtová (ČR) - Jacquemotová (Fr.).
Kurt č. 13, 4. zápas: Siniaková (ČR) - Waltertová (Švýc.).
Kurt č. 14, 4. zápas: Bartůňková (ČR) - Mboková (9-Kan.).
