Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku

Devětadvacetiletá Muchová využila proti o tři roky mladší Vondroušové čtyři z osmi brejkbolů, sama přišla o servis jen jednou.
Proti krajance a spoluhráčce z klubu I. ČLTK Praha, která se vrátila po více než měsíční přestávce způsobené zraněním kolena, uspěla podruhé. Srovnala bilanci vzájemných zápasů na 2:2.
"Když jsem viděla los, nebyla jsem vůbec šťastná. Jsme velmi dobré kamarádky ze stejného klubu a i zde v Nin-po jsme spolu první den trénovaly. Bavily jsme se spolu a neměly jsme z toho losu radost," prozradila v rozhovoru na kurtu Muchová.
První set získala díky brejku ve třetí hře. Za stavu 5:3 sice první setbol při servisu Vondroušové nevyužila, později už ale při vlastním podání sadu dotáhla.
Poté vedla Muchová brzy 2:0. Předloňská wimbledonská šampionka Vondroušová sice srovnala, v pátém gamu ale přišla čistou hrou opět o podání a olomoucká rodačka už duel dotáhla.
"Ona teď byla zraněná. Měla jsem tedy určitou výhodu a jsem ráda, že jsem toho využila. Je to skvělá hráčka a bojovnice. Mám radost, že jsem to zvládla a vyhrála ve dvou setech," doplnila Muchová.
Nasazená pětka Bouzková porazila v Ósace hladce domácí Enu Šibaharaovou 6:1, 6:1, sedmadvacetiletá Češka zdolala 184. hráčku světa za 61 minut.
Bouzková získala první set díky třem brejkům a zakončila ho při druhém setbolu. Ve druhé sadě česká tenistka rozhodla díky pěti gamům v řadě od stavu 1:1. Rodačka z Prahy vyhrála pátý z posledních sedmi duelů.
V dalším kole narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou. S ní má zatím bilanci 2:2.
Osmnáctiletá Valentová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, si poradila s Alexandrou Ealaovou z Filipín 6:1, 6:2. Duel proti 54. hráčce rankingu WTA zvládla za hodinu a 27 minut.
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby získala první set díky vydařenému úvodu, vedla totiž 4:0. Také ve druhém dějství si tenistka TK Sparta Praha vypracovala brzy náskok 3:0. Zápas sice za stavu 5:1 nedopodávala, hned poté ale soupeřku znovu brejkla a využila druhý mečbol.
Ve 2. kole se utká buď s nasazenou trojkou, Belgičankou Elise Mertensovou.
Tenisový turnaj žen v Ning-po (tvrdý povrch, 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Muchová - Vondroušová (obě ČR) 6:4, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - Tausonová (5-Dán.) 1:6, 7:6 (7:4), 6:3, Samsonovová (8-Rus.) - Kuo Chan-jü (Čína) 6:2, 6:4, V. Kuděrmětovová (Rus.) - Ružičová (Chorv.) 6:3, 6:2.
Tenisový turnaj žen v Ósace (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (5-ČR) - Šibaharaová (Jap.) 6:1, 6:1, Valentová (ČR) - Ealaová (Fil.) 6:1, 6:2, Fernandezová (4-Kan.) - Baptisteová (USA) 6:2, 7:5, Liová (7-USA) - Gračovová (Fr.) 6:4, 6:0, Bouzasová (8-Šp.) - Volynetsová (USA) 6:2, 6:4, Cristianová (Rum.) - Cocciarettová (It.) 6:2, 7:6 (7:4), Šramková (SR) - Garlandová (Tchaj-wan) 6:3, 6:1, Gálfiová (Maď.) - Parksová (USA) 6:4, 6:4, Golubicová (Švýc.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 4:6, 6:4.
