Muchová hraje po boku slavné Sereny. V prvním setu ztrácejí
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového turnaje v Berlíně v ženské čtyřhře mezi páry Karolína Muchová, Serena Williamsová a Giuliana Olmosová, Erin Routliffeová.
Šest let po zfalšovaných volbách. Cichanouská popisuje svůj boj s Lukašenkem
Odhady v prezidentských volbách roku 2020 přisuzovaly Svjatlaně Cichanouské drtivé vítězství. Volební komise ale nakonec oznámila, že vyhrál Alexandr Lukašenko. Opozice výsledky odmítla, ale velké protesty režim tvrdě potlačil. „Jsem hrdá na to, že my Bělorusové se nevzdáváme,“ říká v pořadu Spotlight Cichanouská, která už šest let žije v exilu. Mezitím se jí aspoň z vězení vrátil manžel Sjarhej.
ŽIVĚ „Historický milník.“ Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU
Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada EU informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.
V Bavorsku zastavili Čecha, řidičák neměl a vezl 850 000 eur. Peníze mu zabavili, než objasní původ
Policie v Bavorsku u hranic s Českem zajistila u českého řidiče asi 850 000 eur (20,5 milionu Kč) v hotovosti.
Inspekce odhalila falšované medy ze Slovenska, prodával je Kaufland
Dva falšované medy odhalila v tržní síti kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V obou případech jde o výrobek dovezený ze Slovenska od společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi prodávaný v Kauflandu.
Loni Kaiser, letos Lábus. Letní filmová škola ocení herce, plánuje i debatu o Polanském
Výroční ceny Letní filmové školy Uherské Hradiště vedle už dříve oznámeného Jiřího Lábuse získají také Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot.