Parádní kraťas ukončil maratónskou výměnu. Na výhru se ale Muchová pořádně nadřela

Karolína Muchová na úvod nové tenisové sezony vydřela ve 2. kole turnaje v Brisbane vítězství 4:6, 6:1, 7:6 nad Australankou Ajlou Tomljanovicovou.
Devětadvacetiletá Muchová po volném prvním kole sehrála dvě hodiny 40 minut dlouhý zápas, v němž musela otáčet nepříznivý stav.
V prvním setu se sice blýskla nádherný kraťasem, kterým ukončila dlouho výměnu, při které přeletěl míček nad sítí hned sedmnáctkrát, ovšem úvodní dějství nakonec patřilo 78. hráčce světa.
Muchová, která je v žebříčku na 20. pozici, pak jednoznačně ovládla druhou sadu, když soupeřce povolila jedinou hru.
V rozhodujícím klání nevyužila Češka vedení 5:3 a mečbol při vlastním servisu
V tie-breaku poté olomoucká rodačka neproměnila další dvě příležitosti ukončit duel, ale na čtvrtý pokus byla vítězným bodem z podání úspěšná a vyhrála 7:5.
V osmifinále se jedenáctá nasazená Muchová střetne s turnajovou sedmičkou Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.
O postup do osmifinále bude dnes ještě bojovat Marie Bouzková se Španělkou Paulou Badosaovou.
Světová jednička Aryna Sabalenková zahájila obhajobu titulu drtivou výhrou nad Cristinou Buscaovou. Španělku porazila běloruská favoritka 6:0, 6:1 za 47 minut.
"Dnes mi dobře fungovalo podání, zahrála jsem také pár povedených kombinací servis-volej. Jsem moc spokojená, tohle byl ode mě opravdu výborný výkon," pochvalovala si Sabalenková.
V závěru roku čtyřnásobná grandslamová šampionka podlehla v exhibiční "Bitvě pohlaví" ve dvou setech Nicku Kyrgiosovi, jenž na rozdíl od ní v Brisbane neuspěl. Zraněními sužovaný Australan v prvním singlovém utkání od března podlehl 3:6, 4:6 Aleksandaru Kovacevicovi z USA.