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Sport
ŽIVĚ

Muchová - Ósakaová. Šlágr je tady, Češka bojuje proti superstar o semifinále Wimbledonu

Sport

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Naomi Ósakaovou z Japonska.

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FILE PHOTO: Britain's Reform UK party holds a rally with party leader Farage and new member Jenrick, in Newark
FILE PHOTO: Britain's Reform UK party holds a rally with party leader Farage and new member Jenrick, in Newark
FILE PHOTO: Britain's Reform UK party holds a rally with party leader Farage and new member Jenrick, in Newark

Farage se vzdává křesla poslance po zatajení daru. Půjde ale opět do voleb

Šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage dnes oznámil, že rezignuje na poslanecký post, ale bude usilovat o znovuzvolení v následných doplňovacích volbách. Farage oznámení učinil v projevu, kde se vyjadřoval k podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění popřel.

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