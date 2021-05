Muchová - Ósakaová. Češka čelí v druhém madridském kole světové dvojce

Japonka zvládla v úvodu sezony v Melbourne to, co právě Muchová ne. Přehrála Bradyovou a získala druhý titul z Australian a celkově čtvrtý grandslamový vavřín. Podruhé dokázala po sobě vyhrát poslední a první major sezony. První double zvládla na přelomu let 2018 a 2019. Celkem tak vlastní čtyři tituly z tvrdého povrchu, na antuce však má japonská hvězda ještě mezery. Na French Open byla nejdále ve 3. kole a nemá na kontě žádné antukové finále. Minulý týden ve Stuttgartu nehrála, v Madridu má tak třiadvacetiletá tenistka antukovou premiéru po takřka dvou letech. Minulý rok vynechala French Open, které se kvůli covidu po jejím triumfu v New Yorku. S Muchovou hrála zatím jen jednou a zvítězila.