Muchová ohromila Indian Wells už v tréninku. Překvapená zůstala i Šwiateková

Zažívá parádní vstup do sezony. Karolína Muchová v únoru vyhrála životní turnaj v Dauhá, blíží se návratu do první desítky žebříčku a před turnajem v Indian Wells její tenisová kouzla na kurtu budí pořádný poprask.
Kolotoč turnajů ATP i WTA se přestěhoval do USA, kde je na programu populární „Sunshine Double“. Prestižní podniky v Indian Wells a Miami v březnu tradičně vyplňují čekání na antukovou sezonu.
Jména hlavních favoritek pro ženský turnaj jsou jasná. Velké ambice má ve sluncem zalité kalifornské poušti světová jednička Aryna Sabalenková, pozornost je upřená na čerstvou šampionku z Australian Open Jelenu Rybakinovou či obhájkyni trofeje, mladou Rusku Mirru Andrejevovou.
Vedle nich se ale hlásí o slovo i česká šampionka Karolína Muchová. V Dauhá přerušila černou finálovou sérii a získala titul na silně obsazené „tisícovce“.
Že dorazila na palmami obklopené kurty v dobré náladě, ukázala už v tréninku. Jako sparingpartnerku si zvolila bývalou tenisovou královnu a současnou dvojku WTA, Polku Igu Šwiatekovou.
A při jedné z ostrých výměn se blýskla zázračným volejem, kterými je na okruhu pověstná.
Po úspěšném returnu Polky chtěla totiž dostat soupeřku pod tlak křižným bekhendem, na to Šwiateková reagovala pokusem o prohoz po čáře. Ten ale Muchová přečetla a vyškrábla míček tak, že ten dopadl těsně za síť a královnu loňského Wimbledonu dokonale překvapil.
Video úderu pak obletělo sociální sítě a někteří fanoušci ho dokonce přirovnali k tenisovému umění mužské světové jedničky Carlose Alcaraze.
Pikantní na tom je, že los Indian Wells svedl obě tenistky do stejné čtvrtiny pavouka a mohly by na sebe narazit v bitvě o semifinále.
Muchovou ale do té doby na turnaji nečeká nic jednoduchého. V prvním kole má volný los, ale když zvládne roli favoritky ve druhém kole, může ve třetím potkat olympijskou šampionku z Paříže Čeng Čchin-wen a v případném osmifinále světovou devítku Elinu Svitolinovou.
Fanoušci ale v Češku vkládají velké naděje. Oficiální web WTA vyhlásil anketu o královnu únorové arabské série turnajů a vyhrála právě Muchová s 29 procenty, před druhou Američankou Jessicou Peulaovou, která vyhrála podnik v Dubaji.
Třetí místo obsadila další Češka Sára Bejlek, která senzačně ovládla „pětistovku“ v Abú Zabí.
