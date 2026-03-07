Muchová odvracela setboly, pak se rozjela a v Indian Wells pokračuje

Tenistka Karolína Muchová vstoupila do turnaje v Indian Wells vítězstvím ve 2. kole 7:5, 6:2 nad Annou Bondárovou z Maďarska. Světová a turnajová třináctka porazila 66. hráčku světa za hodinu a tři čtvrtě a připsala si sedmou výhru za sebou.
Devětadvacetiletá Muchová hrála první duel od triumfu v Dauhá v polovině února. Ve více než hodinovém úvodním setu se ocitla ve složité situaci za stavu 4:5, když při vlastním podání odvracela čtyři setboly soupeřky.
Olomoucká rodačka se ale přes sedm shod ubránila, sama hned v následujícím gamu vzala Bondárové servis a následně potvrdila brejk a zisk sady.
V druhém setu už česká favoritka na kurtu dominovala. O rok mladší Maďarce sebrala dvakrát podání a přímým bodem ze servisu proměnila hned první mečbol.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Muži:
Dvouhra - 2. kolo:
Ruud (13-Nor.) - Ševčenko (Kaz.) 6:1, 7:6 (7:4), Draper (14-Brit.) - Bautista Agut (Šp.) 3:6, 6:3, 6:2, Kovacevic (USA) - Moutet (31-Fr.) 6:1, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo:
Muchová (13-ČR) - Bondárová (Maď.) 7:5, 6:2, Bencicová (12-Švýc.) - Hunterová (Austr.) 6:3, 6:2, Sakkariová (32-Řec.) - Taggerová (Rak.) 7:5, 6:0.
Češi v Bostonu řídili cestu za výhrou, Zacha pálil, Pastrňák dvakrát asistoval
Pavel Zacha 16. gólem v sezoně a David Pastrňák dvěma asistencemi pomohli v NHL hokejistům Bostonu k výhře 3:1 nad Washingtonem. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.
ŽIVĚ Jaký bude osud íránského režimu po náletech? Utajená zpráva asi Trumpa nepotěší
Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady (NIC), dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že i rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný. Informuje o tom Washington post.
Olomouc v závěru sebrala Jablonci všechny body, v Ďolíčku se červenalo
Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan Chramosta z penalty, ale v závěru rozhodl Jáchym Šíp. Hanáci vyhráli v lize na hřišti třetího Jablonce poprvé od srpna 2005 a po 18 zápasech bez vítězství na Střelnici.
Výnosy investičních bytů padají. Terno už nejsou ani dříve atraktivní lokality
Ještě před několika lety se jevil nájemní byt jako ideální zdroj pasivního příjmu. Stačilo si vzít hypotéku, pořídit nemovitost, pronajmout ji a ve většině případů měsíční splátky hypotéky pokryly činže placené nájemníkem a zbylo i něco navrch. Dnes je ale situace pro investory méně příznivá.
Zdráhalová je po prvním dnu víceboje 10., Jílek si vylepšil osobní maximum
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.