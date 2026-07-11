Přeskočit na obsah
Benative
13. 7. Markéta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport
Přenos skončil

Muchová - Nosková 1:2. Wimbledonské finále ovládla v českém thrilleru Nosková

Sport

Sledovali jste online přenos z finále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Schůze vlády, Filip Turek
Schůze vlády, Filip Turek
Schůze vlády, Filip Turek

Auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo se sanitkou, zůstala ležet na střeše

Poslanec Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek měl mít podle informací webu Novinky.cz v centru Prahy nehodu. Jeho vůz se měl v pondělí kolem 12:30 hodin střetnout se sanitkou u stanice I. P. Pavlova. Sanitka skončila na střeše na tramvajových kolejích. Záležitostí se nyní zabývá policie.

Ministryně financí Alena Schillerová.
Ministryně financí Alena Schillerová.
Ministryně financí Alena Schillerová.

Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, uvedla Schillerová

Cenové stropy pohonnných hmot budou platit naposledy v neděli, jelikož vláda v pondělí neprodloužila regulaci jejich cen. Od pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama