Muchová - Nosková 1:2. Wimbledonské finále ovládla v českém thrilleru Nosková
Sledovali jste online přenos z finále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou.
Auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo se sanitkou, zůstala ležet na střeše
Poslanec Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek měl mít podle informací webu Novinky.cz v centru Prahy nehodu. Jeho vůz se měl v pondělí kolem 12:30 hodin střetnout se sanitkou u stanice I. P. Pavlova. Sanitka skončila na střeše na tramvajových kolejích. Záležitostí se nyní zabývá policie.
Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, uvedla Schillerová
Cenové stropy pohonnných hmot budou platit naposledy v neděli, jelikož vláda v pondělí neprodloužila regulaci jejich cen. Od pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Nový mezník v otázce bezpečnosti vesmíru, ve Varšavě vznikne nové vesmírné centrum
Ve Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury (ESA), oznámil v pondělí polský premiér Donald Tusk. Na vzniku centra se Polsko s ESA předběžně dohodlo už loni na podzim a půjde o první velkou instituci ESA ve středovýchodní Evropě.
Introvertní „Češka z lesa“ senzací i v USA. Jak vzácná autenticita Noskové oslnila svět
Během čtrnácti pohádkových londýnských dnů Linda Nosková okouzlila svět tenisu nejen špičkovou hrou, ale i svou osobností. Introvertní dívka, která „vyrůstala v lese“ a v abnormálně skromných poměrech, je v jednadvaceti letech wimbledonskou šampionkou.