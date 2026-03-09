Přeskočit na obsah
Benative
9. 3. Františka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Muchová nedala šanci Ružičové a je v Indian Wells v osmifinále

Sport,ČTK

I potřetí si Karolína Muchová zahraje na tenisovém turnaji v Indian Wells minimálně osmifinále.

Karolína Muchová
Karolína MuchováFoto: Reuters
Reklama

Světová i turnajová třináctka nedala šanci Antonii Ružičové, Chorvatku porazila za necelou hodinu a čtvrt 6:0, 6:3 a po triumfu na jiném prestižním podniku v Dauhá má osmé vítězství za sebou.

Muchová dnes na kurtu dominovala. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, dala jí dvě esa, z toho jedno při setbolu, a nedopustila se žádné dvojchyby.

V první sadě Ružičovou vyprovodila s "kanárem" za 27 minut. Druhý set byl vyrovnaný do stavu 3:3.

V sedmém gamu se olomoucké rodačce povedl klíčový brejk, vzápětí ho potvrdila čistou hrou a bez problémů duel dovedla do vítězného konce.

Reklama
Reklama

V osmifinále může Muchová stejně jako před rokem narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou, jež se dnes utká ve třetím kole s Marií Sakkariovou. V roce 2023 došla Muchová v Indian Wells ještě o kolo dále.

Na "pátém grandslamu" v kalifornské poušti navázala Muchová na Lindu Noskovou, dnes se ve třetím kole ještě představí Kateřina Siniaková.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu

Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto z předvolební kampaně, 7. března 2026.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto z předvolební kampaně, 7. března 2026.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto z předvolební kampaně, 7. března 2026.

ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy

Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. Orbán také v Maďarsku zavede cenové stropy u benzinu a nafty, platit budou pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

ŽIVĚ Vláda bude u paliv sledovat marže. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty

Na rostoucí ceny benzinu a nafty v Česku reaguje vláda Andreje Babiše (ANO) sledováním marží prodejců pohonných hmot. Kabinet další opatření zatím nechystá. Opoziční ODS v pondělí navrhla snížit dočasně spotřební daň u nafty, která v posledních dnech zdražuje výrazně rychleji než benzin. Takový vývoj bude podle analytiků pokračovat a ceny u čerpacích stanic zřejmě brzy překročí 40 korun za litr.

Ekonom Petr Bartoň v pořadu Spotlight News.
Ekonom Petr Bartoň v pořadu Spotlight News.
Ekonom Petr Bartoň v pořadu Spotlight News.

Začátek války v Íránu někdo dobře naplánoval. Přesto přijde zdražení, míní ekonom

„Ten, kdo válku plánoval, udělal dobře, že ji naplánoval na konec zimy, a ne začátek,“ hodnotí ekonom Petr Bartoň situaci na Blízkém východě. Z Perského zálivu na světové trhy proudí dvacet procent světové produkce zemního plynu. A jeho cena okamžitě po začátku konfliktu vystřelila nahoru. Spotřebitelé se tak teď přeplácejí, aby koupili tankery s ropou a plynem, které jsou momentálně na moři.

Reklama
Nikoleta Jíchová
Nikoleta Jíchová
Nikoleta Jíchová

Jíchová se vrací k lásce, která ji umí i potrápit. Strach už překonala

Loni v květnu skončila česká atletka Nikoleta Jíchová s přetrženým vazem v koleni na operačním sále. Zatím však vše nasvědčuje tomu, že by se po roce měla ve své disciplíně 400 metrů překážek zase vrátit na závodní dráhu. „Věřím, že po dlouhém a náročném léčení se mi podaří navázat na předchozí dobré výkony,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Reklama
Reklama
Reklama