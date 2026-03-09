Muchová nedala šanci Ružičové a je v Indian Wells v osmifinále

I potřetí si Karolína Muchová zahraje na tenisovém turnaji v Indian Wells minimálně osmifinále.
Světová i turnajová třináctka nedala šanci Antonii Ružičové, Chorvatku porazila za necelou hodinu a čtvrt 6:0, 6:3 a po triumfu na jiném prestižním podniku v Dauhá má osmé vítězství za sebou.
Muchová dnes na kurtu dominovala. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, dala jí dvě esa, z toho jedno při setbolu, a nedopustila se žádné dvojchyby.
V první sadě Ružičovou vyprovodila s "kanárem" za 27 minut. Druhý set byl vyrovnaný do stavu 3:3.
V sedmém gamu se olomoucké rodačce povedl klíčový brejk, vzápětí ho potvrdila čistou hrou a bez problémů duel dovedla do vítězného konce.
V osmifinále může Muchová stejně jako před rokem narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou, jež se dnes utká ve třetím kole s Marií Sakkariovou. V roce 2023 došla Muchová v Indian Wells ještě o kolo dále.
Na "pátém grandslamu" v kalifornské poušti navázala Muchová na Lindu Noskovou, dnes se ve třetím kole ještě představí Kateřina Siniaková.
Začátek války v Íránu někdo dobře naplánoval. Přesto přijde zdražení, míní ekonom
„Ten, kdo válku plánoval, udělal dobře, že ji naplánoval na konec zimy, a ne začátek,“ hodnotí ekonom Petr Bartoň situaci na Blízkém východě. Z Perského zálivu na světové trhy proudí dvacet procent světové produkce zemního plynu. A jeho cena okamžitě po začátku konfliktu vystřelila nahoru. Spotřebitelé se tak teď přeplácejí, aby koupili tankery s ropou a plynem, které jsou momentálně na moři.
Jíchová se vrací k lásce, která ji umí i potrápit. Strach už překonala
Loni v květnu skončila česká atletka Nikoleta Jíchová s přetrženým vazem v koleni na operačním sále. Zatím však vše nasvědčuje tomu, že by se po roce měla ve své disciplíně 400 metrů překážek zase vrátit na závodní dráhu. „Věřím, že po dlouhém a náročném léčení se mi podaří navázat na předchozí dobré výkony,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.