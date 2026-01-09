Muchová mučila hvězdu nezvyklými triky. Můžou za to knedlíky, smála se Češka

Hned na prvním turnaji sezony si zahraje o finále. Karolína Muchová si připsala skalp světové pětky Jeleny Rybakinové. Ve čtvrtfinále podniku v Brisbane navíc vytáhla další povedené tenisové kousky.
Pokud tu chce vyhrát titul, musí předvést výkon jako na grandslamu. Muchová už v našlapaném pavouku v Brisbane porazila desátou hráčku světa, v pátek zase pátou a pokud se chce podívat do finále, musí si vyšlápnout dokonce na aktuální jedničku žebříčku Arynu Sabalekovou.
“Je to první turnaj sezony, ani to snad nemůže být lepší, porážím skvělé hráčky,“ pochvalovala si v pozápasovém rozhovoru na kurtu, když ve čtvrtfinále vyřadila vítězku listopadového Turnaje mistryň Jelenu Rybakinovou.
A slova chvály prší na českou tenistku i ze známých tenisových serverů. "Překazila Jeleně třináctizápasovou vítěznou šňůru. Jak už Karolína dokázala mnohokrát, na okruhu není nikdo, koho by nedokázala porazit. Inteligence, atletičnost, umění, které přináší na kurt, je jedinečné,“ napsal na síti X účet The Tennis Letter.
Muchová Rybakinové od prvního setu zatápěla, nejprve se blýskla parádním lobem, po kterém se soupeřka z Kazachstánu jen zklamaně ohlédla, na začátku druhé sady zase tenistka z Olomouce vytáhla nevídaný trik s křižným prohozem.
Moderátorka na kurtu se pak Muchové ptala, kde v Česku bere inspiraci k takovým kouskům.
„Jsme prostě tenisová země, vychovali jsme tolik úžasných hráčů a hráček, snad je to tím, jaké u nás máme jídlo a sníme spoustu knedlíků,“ smála se čerstvá semifinalistka.
Pak ale prozradila, že jí zřejmě pomáhá i speciální „talisman“. V publiku jí totiž opět podporovala její deblová parťačka a kamarádka Priscilla Honová.
„Chodí na všechny mé zápasy, podporuje mě, snad bude při mě dál, je to takové mé štísko,“ pochvalovala si Muchová.
Do zápasu přitom nastupovala s bandáží levého kotníku, který si nechávala i v průběhu duelu ošetřovat.
„Necítím se úplně stoprocentně, ale jsem ráda, že vůbec můžu hrát. Austrálii jsem musela v minulosti kvůli zraněním vynechávat, takže si to tady teď můžu užít,“ dodala Muchová.
Start sezony na CANAL+ Sport
WTA Tour se znovu rozjíždí a vy ji i nadále můžete sledovat na CANAL+ Sport. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech. Začínáme podniky v Brisbane a Adelaide.