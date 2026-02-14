Muchová - Mboková. Česká hvězda jde na prestižním turnaji po druhém titulu v kariéře
Sledujte online přenos z finále turnaje v Dauhá mezi Karolínou Muchovou a Victorií Mbokovou z Kanady. Utkání vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
ŽIVĚZelenskyj děkoval za muniční iniciativu. Popsal, jak by vyhlásil na Ukrajině volby
Ukrajinský prezident Zelenskyj v projevu na mnichovské konferenci poděkoval Česku za muniční iniciativu, z pódia oslovil prezidenta Pavla. Ruský prezident Vladimir Putin podle Zelenského doufá, že by mohl zopakovat Mnichov 1938 a získat část Ukrajiny, stejně jako nacistický diktátor Adolf Hitler získal část Československa.
Co Češi potřebují: Večerní zápas jim může dát naději na přímý postup. Nebo ji zazdít
Čeští hokejisté mají po dvou zápasech na olympijském turnaji v Miláně tři body a záporné skóre 6:8. Na první místo ve skupině už se nedostanou, ale stále mohou uhrát přímý postup do čtvrtfinále z druhé příčky. Večerní zápas Finska a Itálie odhalí, jak reálné to je.
Slováci slaví porážku. Gólem v závěru po švédském blikanci mají nakročeno do čtvrtfinále
Hokejisté Slovenska senzačně vyhrají skupinu B na olympijském turnaji a mají velkou šanci hrát přímo čtvrtfinále, pokud Itálie podle předpokladů neuhraje ani bod s Finskem. Stačila jim k tomu prohra 3:5 se Švédskem, klíčový gól dali 39 vteřin před koncem, když využili přesilovku po nesmyslném oplácení Lucase Raymonda.
"Porazil mě nevěrník, v neděli mu natrhnu zadek." Biatlonový program ovládly provokace
Ta rivalita snad ani nemůže být hmatatelnější. Biatlonové závody pod pěti kruhy, to je především přetahovaná mezi dvěma týmy - francouzským a norským. Obzvlášť mezi muži olympijská pódia v Anterselvě obsazují výhradně reprezentanti těchto zemí. A po pátečním sprintu už mezi nimi dochází i na ostrá slova.
Američané při únosu Madura použili nástroj AI Claude. Viní je z porušení pravidel
Pentagon při lednovém útoku na Venezuelu a únosu jejího prezidenta Nicoláse Madura použil nástroj umělé inteligence (AI) Claude společnosti Anthropic. Spojené státy při vojenském zásahu bombardovaly několik míst ve Venezuele a podle Caracasu zabily na 100 lidí.