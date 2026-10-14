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Sport

Muchová má unikátní zářez, v Číně z ní šílejí. Češce se nelíbilo vlastní chování

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Podobizny Karolíny Muchové v rukou čínských fanoušků se radostně hýbaly ze strany na stranu, centrálním kurtem ve Wu-chanu se rozléhal hlasitý aplaus. Populární česká tenistka si za výrazné podpory publika připsala vítězství po urputné téměř tříhodinové bitvě, která naplno odhalila její nezlomnost. Muchová stále více ohromuje tenisový svět svou letošní bilancí.

China Open
Tennis - China Open - National Tennis Center, Beijing, China - October 6, 2026 Czech Republic's Karolina Muchova reacts during her round of 16 match against Japan's Naomi Osaka REUTERS/Maxim ShemetovFoto: REUTERS – Maxim Shemetov
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Den předtím vyprávěla o tom, jak moc už v závěru sezony cítí nahromaděné vyčerpání.

„Mám suprovou sezonu, daří se mi, což ale bere sílu na kurtu i mimo něj. Popravdě, kdybych měla přemýšlet nad tím, jak jsem unavená, už bych tady asi ani nebyla,“ prohlásila.

Ve středečním utkání 2. kola proti Američance Caty McNallyové si přitom prožila další martyrium. Ten zápas mohla klidně vzdát v hlavě. Nikdo by se příliš nedivil.

Soupeřka totiž předváděla nepříjemný výkon, který se vám zavrtá pod kůži.

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Vrátila úplně všechno, téměř nechybovala. Získala první set, ve druhém šla do brejku a když i o něj rychle zase přišla, dál si s jistotou držela podání. Česká favoritka byla neustále pod tlakem.

„Byla jako zeď. Bylo to strašně těžké,“ hlesla v rozhovoru přímo na kurtu po utkání.

Druhé dějství s vypětím všech zbylých sil dotáhla do zkrácené hry. A v nich letos kraluje. Nově nabytý titul „tie-breakové královny“ suverénně potvrdila a totéž pak zopakovala ve třetím setu. Hrálo se 2 hodiny a 54 minut, když na ukazateli zasvítilo konečné skóre 3:6, 7:6, 7:6.

Muchová se prokousala k fascinující unikátní bilanci. Letos hrála 10 tie-breaků. Všechny vyhrála.

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Podle analytického účtu Opta se stala první tenistkou v tomto století, která ovládla deset prvních tie-breaků v sezoně.

„Věděla jsem, že se mi letos v tie-breacích docela daří,“ řekla novinářům. „Snažím se sama sobě namluvit: ‚Dobře, je to tie-break, to je moje parketa.‘ Chci si tím dodat sebevědomí a od začátku obou tie-breaků hrát agresivně. Myslím, že se to vyplácí,“ dodala.

Vítězství nad Američankou zároveň představovalo čtrnáctou třísetovou výhru Muchové v roce 2026, což je její dosavadní maximum v jedné sezóně.

Na kontě má také osm obratů v zápasech, což je více než za poslední dva roky dohromady.

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„Řekla jsem si, že to tady jen tak nenechám. V prvním setu jsem nebyla vůbec spokojená s tím, jak se chovám, jak se pohybuju na kurtu a jak to tady celé vnímám. Jsem ráda, že se mi to podařilo zlomit,“ uvedla v exkluzivním rozhovoru pro český Canal+ Sport.

Děkovala trenérovi Svenu Groeneveldovi za neustálé povzbuzování i nadšeným fanouškům, kterých má ve Wu-chanu víc než dost. Ve čtvrtek bude jejich pomoc znovu potřebovat, utká se v osmifinále s Ruskou Dianou Šnajderovou.

Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.

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