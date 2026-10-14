Muchová má unikátní zářez, v Číně z ní šílejí. Češce se nelíbilo vlastní chování

Podobizny Karolíny Muchové v rukou čínských fanoušků se radostně hýbaly ze strany na stranu, centrálním kurtem ve Wu-chanu se rozléhal hlasitý aplaus. Populární česká tenistka si za výrazné podpory publika připsala vítězství po urputné téměř tříhodinové bitvě, která naplno odhalila její nezlomnost. Muchová stále více ohromuje tenisový svět svou letošní bilancí.
Den předtím vyprávěla o tom, jak moc už v závěru sezony cítí nahromaděné vyčerpání.
„Mám suprovou sezonu, daří se mi, což ale bere sílu na kurtu i mimo něj. Popravdě, kdybych měla přemýšlet nad tím, jak jsem unavená, už bych tady asi ani nebyla,“ prohlásila.
Ve středečním utkání 2. kola proti Američance Caty McNallyové si přitom prožila další martyrium. Ten zápas mohla klidně vzdát v hlavě. Nikdo by se příliš nedivil.
Soupeřka totiž předváděla nepříjemný výkon, který se vám zavrtá pod kůži.
Vrátila úplně všechno, téměř nechybovala. Získala první set, ve druhém šla do brejku a když i o něj rychle zase přišla, dál si s jistotou držela podání. Česká favoritka byla neustále pod tlakem.
„Byla jako zeď. Bylo to strašně těžké,“ hlesla v rozhovoru přímo na kurtu po utkání.
Druhé dějství s vypětím všech zbylých sil dotáhla do zkrácené hry. A v nich letos kraluje. Nově nabytý titul „tie-breakové královny“ suverénně potvrdila a totéž pak zopakovala ve třetím setu. Hrálo se 2 hodiny a 54 minut, když na ukazateli zasvítilo konečné skóre 3:6, 7:6, 7:6.
Muchová se prokousala k fascinující unikátní bilanci. Letos hrála 10 tie-breaků. Všechny vyhrála.
Podle analytického účtu Opta se stala první tenistkou v tomto století, která ovládla deset prvních tie-breaků v sezoně.
„Věděla jsem, že se mi letos v tie-breacích docela daří,“ řekla novinářům. „Snažím se sama sobě namluvit: ‚Dobře, je to tie-break, to je moje parketa.‘ Chci si tím dodat sebevědomí a od začátku obou tie-breaků hrát agresivně. Myslím, že se to vyplácí,“ dodala.
Vítězství nad Američankou zároveň představovalo čtrnáctou třísetovou výhru Muchové v roce 2026, což je její dosavadní maximum v jedné sezóně.
Na kontě má také osm obratů v zápasech, což je více než za poslední dva roky dohromady.
„Řekla jsem si, že to tady jen tak nenechám. V prvním setu jsem nebyla vůbec spokojená s tím, jak se chovám, jak se pohybuju na kurtu a jak to tady celé vnímám. Jsem ráda, že se mi to podařilo zlomit,“ uvedla v exkluzivním rozhovoru pro český Canal+ Sport.
Děkovala trenérovi Svenu Groeneveldovi za neustálé povzbuzování i nadšeným fanouškům, kterých má ve Wu-chanu víc než dost. Ve čtvrtek bude jejich pomoc znovu potřebovat, utká se v osmifinále s Ruskou Dianou Šnajderovou.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.
„Babiše nesnáším. Proti Řehkovi nic nemám.“ Příběh senátora ODS, který čelí hněvu za podporu ANO
„Já to fakt neudělal proto, že bych měl něco proti panu Řehkovi nebo že bych se cítil zhrzený porážkou,“ opakuje končící senátor za ODS Lumír Aschenbrenner, který rozčílil špičky své strany i část voličů. Jeho příběh, v němž se rozhodl podpořit před druhým kolem senátních voleb radní za ANO proti bývalému náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi, je z mnoha důvodů zajímavý a pozoruhodný.
„Sledujeme tě, chlapáku.“ Polský jestřáb si podal Muska kvůli omezení Starlinku
Omezení Starlinku na Ukrajině vyvolalo ostrou reakci polského ministra zahraničí Radosława Sikorského. Majiteli SpaceX Elonu Muskovi vzkázal, že ho Polsko coby evropský zákazník sleduje. Varšava totiž Ukrajině předplácí provoz terminálů Starlink, za který každoročně platí přibližně 50 milionů dolarů.
ŽIVĚ Příští týden bude mít Praha koalici, vzkázal horký favorit na primátora
Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií.
Mizérii má pomoct utnout i podpora Haalanda. Brunes popsal, jak ho život v Česku zaskočil
Norský fotbalista Sparty Jonatan Brunes vzpomíná v dobrém na angažmá v Lilleströmu, s nímž se Pražané utkají ve čtvrtek v Evropské lize. Šestadvacetiletý útočník čeká už jedenáct soutěžních zápasů na vstřelený gól a na tiskové konferenci s humorem prohlásil, že si branky šetří právě proti bývalému zaměstnavateli.
ŽIVĚ „Nejistý přínos, rizika zřejmá.“ Meloniová ostře zkritizovala Trumpa za dohodu s Putinem
Dohoda USA a Ruska o dodávkách nafty poskytuje Moskvě legitimitu, zatímco na ukrajinská města dále padají bomby. V italském parlamentu to ve středu řekla premiérka Giorgia Meloniová. Dohodu označila za velmi riskantní volbu, jejíž přínos je nejistý a rizika jsou naopak zřejmá, píše agentura Reuters.