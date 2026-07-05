Muchová - Krejčíková. Muchová začala zostra, Krejčíková se o první servis musela rvát
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou.
Známý vitamin může pomáhat udržet mozek v kondici. Nová studie odhalila překvapivé souvislosti
Vitamin C si lidé spojují hlavně s imunitou. Nová rozsáhlá studie ale naznačuje, že jeho význam může sahat mnohem dál. Japonští vědci zjistili, že senioři s vyšší hladinou vitaminu C v krvi měli lépe zachovanou strukturu mozku a silnější propojení jeho klíčových oblastí.
Češi ještě mají šanci získat pár Oscarů, říká producent Bouček. Vary ho letos ocení
Do Producentské síně slávy na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vstoupí Jaroslav Bouček, který je podepsaný pod díly jako Je třeba zabít Sekala, Amerika nebo Odcházení. Po Jiřím Ježkovi, Jaromíru Kallistovi, Jarmile Polákové a Janu Bílkovi jde o pátého zástupce producentské filmové profese, jenž převezme toto ocenění udělované každoročně Asociací producentů v audiovizi (APA).
Slavit narozeniny s kamarády? Kimův režim tvrdě ztrestal "dekadentní životní styl"
Severokorejský student se dopustil „problematického chování“, když si pozval spolužáky domů, aby s nimi oslavil své narozeniny. Co se ale může jevit jako normální věc, je v KLDR trestné. Poté, co ho někdo udal, byl potrestán nejen on, ale i jeho rodiče a učitel.
ŽIVĚ Na Krymu zahynul po útoku jeden člověk, čtvrteční úder na Kyjev má už 31 obětí
Na poloostrově Krym, který okupují Rusové, v noci na dnešek zahynul při ukrajinském útoku jeden člověk, další dva byli zraněni. Podle agentury AFP to uvedly místní úřady. Ukrajina informovala o ruském útoku na Sumy a kyjevské úřady také upřesnily, že počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev se zvýšil na 31.
"Čelíme krizi hodnot, je těžké nemít strach," vyslovil na Velehradě brněnský biskup
Současná společnost čelí individualismu posilovanému sociálními sítěmi, krizi hodnot i smyslu a mnozí lidé si znovu začínají uvědomovat, že svobodu je potřeba občas bránit. Na dnešní slavnostní bohoslužbě na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku to řekl brněnský biskup Pavel Konzbul.