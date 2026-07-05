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Muchová - Krejčíková. Muchová začala zostra, Krejčíková se o první servis musela rvát

Sport

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou.

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Filmový producent Jaroslav Bouček. Jeho filmy v čele s produkční společností BUC-FILM posbíraly více než dvacet Českých lvů.
Filmový producent Jaroslav Bouček. Jeho filmy v čele s produkční společností BUC-FILM posbíraly více než dvacet Českých lvů.
Filmový producent Jaroslav Bouček. Jeho filmy v čele s produkční společností BUC-FILM posbíraly více než dvacet Českých lvů.

Češi ještě mají šanci získat pár Oscarů, říká producent Bouček. Vary ho letos ocení

Do Producentské síně slávy na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vstoupí Jaroslav Bouček, který je podepsaný pod díly jako Je třeba zabít Sekala, Amerika nebo Odcházení. Po Jiřím Ježkovi, Jaromíru Kallistovi, Jarmile Polákové a Janu Bílkovi jde o pátého zástupce producentské filmové profese, jenž převezme toto ocenění udělované každoročně Asociací producentů v audiovizi (APA).

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