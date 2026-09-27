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Muchová – Kalininová 1:0. Češka suverénně vyhrála první set

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Sledujte online přenos z utkání finále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Karolínou Muchovou a Anhelinou Kalininovou z Ukrajiny.

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