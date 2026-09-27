Muchová – Kalininová 1:0. Češka suverénně vyhrála první set
Sledujte online přenos z utkání finále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Karolínou Muchovou a Anhelinou Kalininovou z Ukrajiny.
Část Pražského okruhu bude na dvě hodiny uzavřena. Policie radí, jak se úseku vyhnout
Pražský okruh u Slivence se v neděli na zhruba dvě hodiny uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Uzavírka začne ve 13:00 a bude obousměrná. Oznámila to v neděli policie na síti X. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5.
„Dohodněte se s Putinem do zimy.“ Trump přiznal, že tlačil na Zelenského
Americký prezident Donald Trump v poslední době hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a naléhal na něj, aby s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dosáhl ve válečném konfliktu dohody ještě před zimou. Trump to v sobotu řekl novinářům, informoval server televize Fox News. Jen za uplynulý měsíc podle Trumpa v konfliktu zahynulo 25.000 lidí.
U americké letecké základny v Anglii experti hledali výbušniny, policie zatýkala
Policie v neděli evakuovala několik objektů v okolí anglické letecké základny Fairford, kterou využívá americké letectvo. Informovala o tom agentura AP. Zadrženo bylo několik mužů podezřelých z porušení zákona o výbušninách. Armádní experti na odstraňování bomb také prohledali několik vozidel.
ŽIVĚ Rusko od poloviny června útočí na sklady, udeřili už na stovku v Kyjevské oblasti
Rusko od poloviny června zintenzivnilo své údery na sklady v Kyjevské oblasti, tedy v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí. Uvedla to v neděli agentura AFP na základě dat nevládní organizace Acled. Počet těchto úderů je nejvyšší od začátku války. Cílem se staly supermarkety, hypermarkety či sklady pohonných hmot.