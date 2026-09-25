Muchová je zpět. Udolala bojovnou Španělku a postrčila český tým směrem k finále

České tenistky vedou v semifinále Poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1:0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šen-čenu vybojovala pro tým kapitánky Barbory Strýcové Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzasovou 7:5, 6:4 Jistotu postupu do finále může stvrdit ve druhé dvouhře Linda Nosková, která se utká v souboji týmových jedniček s Cristinou Bucsaovou.
Třicetiletá Muchová porazila 93. hráčku světa Bouzasovou za hodinu a 40 minut. Semifinále se hraje na dva vítězné zápasy, v případě nerozhodného stavu jsou zatím do závěrečné čtyřhry nahlášené Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Španělky by měly hrát v sestavě Bucsaová, Sara Sorribesová. Složení se ale může ještě měnit.
Vítězky postoupí do nedělního finále, v němž narazí na lepšího z dvojice Ukrajina - Itálie. Češky v soutěži známé dříve jako Fed Cup usilují o dvanáctý titul a první od roku 2018.
"Byl to určitě těžký zápas. Od US Open jsem nehrála, takže jsem se chvíli hledala. Jessica hrála fakt dobře. Jsem ráda, že se mi ji podařilo na konci prvního setu brejknout a potom to ve druhé sadě doservírovat," řekla České televizi Muchová.
Osmá hráčka světa a finalistka letošního Wimbledonu Muchová zasáhla v Šen-čenu do hry poprvé, ve čtvrtfinále proti Velké Británii se na kurt nedostala. Proti Bouzasové, s níž hrála poprvé v kariéře, odvrátila pět ze sedmi brejkbolů. Čtyřikrát soupeřce podání vzala.
Olomoucká rodačka Muchová musela v prvním setu vývoj otáčet. V šesté hře přišla o servis, podařilo se jí ale manko 2:4 ihned smazat. Pomohly jí také tři odvrácené brejkboly v osmém gamu. V koncovce pak Muchová získala brejk na 6:5 a sadu dopodávala.
Na začátku druhého setu česká hráčka nepotvrdila za stavu 1:0 brejk, v pátém gamu se jí ale podařilo prolomit podání soupeřky ještě jednou a tuto výhodu už dotáhla. Duel ukončila za stavu 5:4 na servisu při druhém mečbolu.
"Jsem ráda, že jsem vyhrála první zápas, a doufám, že Linda teď bude hrát bez tlaku, že musí. Věřím, že to zvládne a přinese druhý bod," uvedla Muchová.
Češky usilují v týmové soutěži o první finálovou účast od roku 2018 a premiérovou v novém formátu soutěže, který se hraje od sezony 2020/21. Španělkám se snaží oplatit loňskou porážku z kvalifikační skupiny, kdy v Ostravě prohrály 1:2 na zápasy.
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