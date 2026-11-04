Muchová je lenošná. Teď má u sebe klíčového muže, přiznala kamarádka před vrcholem roku

Dala si pár týdnů pauzu a teď ji čeká vyvrcholení nejlepší sezony v kariéře. Karolína Muchová se chystá na Turnaj mistryň do Indian Wells. Její kamarádka a bývalá tenistka Barbora Štefková vylíčila, v čem tkví takový vzestup aktuální české jedničky.
Měla toho dost. Jakmile Muchová dohrála poslední zápas na turnaji ve Wu-chanu, sbalila kufry a ukončila asijskou šňůru. Někomu možná přišlo zvláštní, že nezkouší nahrát ještě další body, aby měla úplnou jistotu účasti na Turnaji mistryň.
Nechala zbytek sezony osudu a čerpala síly. Nakonec se ukázalo, že udělala dobře, protože všechny rivalky v žebříčku za ní ze hry o poslední vstupenku nakonec odpadly.
Její kamarádka Barbora Štefková v pořadu Kanár+, který bude mít ve středu od 20:30 premiéru na stanici Canal+ Sport, prozradila, že aktuálně nejlepší česká tenistka na žebříčku ráda využívá volný čas k odpočinku.
„Hrozně ráda si odpočine. Je taková lenošná. Kolikrát chceme něco podniknout a ona mi řekne, že si chce jít lehnout, že je unavená. Nebo vypráví, jak prospala celý den. A já to chápu s tím jejím programem,“ uvedla někdejší 154. hráčka světa.
Není pochyb o tom, že Muchová prožívá nejlepší sezonu kariéry. Na Turnaj mistryň se kvalifikovala už jednou, ale těsně před startem ji zastavilo zranění. Teď má šanci odbýt si premiéru.
„Je silná v tom, jak hraje nepředvídatelně. Jen když se necítí, tak nechodí tolik na síť, nebo když hraje některá soupeřka moc rychle, ale to se nestává tak často,“ líčila Štefková.
Podle ní je jedním z hlavních důvodů vzestupu olomoucké rodačky občerstvený tým, který kolem sebe má.
„Spolupráce se Svenem Groeneveldem jí hodně sedla. On má za sebou brutální trenérskou kariéru a Kája potřebuje vedle sebe někoho, z koho bude cítit takovou tu jistotu. Kdo jí v klíčové chvíli poradí, ale kdo ví, kdy na ni mluvit nemá. Občas je háklivá na to, když na ni trenér mluví moc,“ popsala kamarádka Muchové.
Některé tenistky typu bývalé světové jedničky Aryny Sabalenkové vozí po turnajích celou řadu spolupracovníků, Muchová prý taková není.
„Nepotřebuje velký tým, stačí jí dva lidé, ale potřebuje vědět, že s nimi vydrží na tour dlouho a že to i oni vydrží mezi sebou. Je těžké ten mix najít, a ona ho našla,“ vysvětlila Štefková.
Pořadatelství turnaje pro nejlepších osm hráček sezony se stěhuje do USA a bude se hrát v areálu podniku v Indian Wells.
„Má to potenciál k tomu, aby to byl nejlepší Turnaj mistryň za nějakých posledních pět let. Má to historii i zázemí,“ věří Štefková.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
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