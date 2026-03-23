Muchová jako demoliční četa. Další Češka zničila mladou ikonu

Tenistka Karolína Muchová deklasovala ve 4. kole turnaje v Miami za hodinu 6:0, 6:2 Alexandru Ealaovou z Filipín a postoupila do čtvrtfinále.
Devětadvacetiletá Muchová hrála osmifinále Miami Open poprvé v kariéře a zápas měla jednoznačně pod kontrolou.
Úvodní set olomoucká rodačka vyhrála za 22 minut, dovolila v něm Ealaové, označované za novou globální superstar, pouhých šest míčků.
První game získala dvacetiletá soupeřka až za stavu 0:4 ve druhé sadě.
Na vítězné údery Muchová přestřílela 31. nasazenou Ealaovou 20:7, proměnila všech pět brejkbolů a nečelila žádnému.
Další soupeřkou 13. nasazené Češky bude vítězka duelu mezi Ruskou Mirrou Andrejevovou a Kanaďankou Victorií Mbokovou.
Postupem do čtvrtfinále vylepšila Muchová svůj výsledek z předchozího velkého turnaje v Indian Wells, kde ve 4. kole vypadla.
Ealaová naopak potvrdila, že se jí na Češky v poslední době fakt nedaří. Dnes dopadla prakticky stejně jako v Kalifornii, v osmifinále tam utrpěla podobný debakl od Lindy Noskové, jen „kanára“ inkasovala ve druhém setu.
V únoru s ní zase vyběhla v Dauhá tehdy ještě osmnáctiletá Tereza Valentová.