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Sport
ŽIVĚ

Muchová - Gauffová. Útok na české finále startuje, Češka hraje proti americké hvězdě

Sport

Sledujte online přenos ze semifinále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Coco Gauffovou z USA.

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ŽIVĚ Nynější a následující týden bude teplo, zbytek měsíce by mohl být chladnější

Během týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni, srážek ubyde od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé. Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. Vyplývá to z předpovědi a měsíčního výhledu počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel

Prezident Pavel je podle zdravotní prohlídky plně způsobilý k výkonu povinností

Prezident Petr Pavel je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku, stojí v posudku z preventivní prohlídky zveřejněném na síti X. Absolvoval ji před týdnem. Zprávu vypracoval bývalý ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslav Zavoral, který pečoval také o zdraví exprezidenta Miloše Zemana.

požár, výšková budova č.34 Baťova areálu
požár, výšková budova č.34 Baťova areálu
požár, výšková budova č.34 Baťova areálu

Kvůli požáru skladu obuvi ve Zlíně hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Ve Zlíně hoří od čtvrtečního rána sklad obuvi v devátém patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuují všechny okolní budovy. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

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Ministr školství Robert Plaga v tomto týdnu Aktuálněš.cz vysvětloval, co a proč prosazuje kolem mobilů na školách.
Ministr školství Robert Plaga v tomto týdnu Aktuálněš.cz vysvětloval, co a proč prosazuje kolem mobilů na školách.
Ministr školství Robert Plaga v tomto týdnu Aktuálněš.cz vysvětloval, co a proč prosazuje kolem mobilů na školách.

Babiš jako stínový ministr školství. Plagovi mluví nejen do mobilů. Žáci se k nim dostanou hůř

Přestože školákům nedávno začaly dvouměsíční prázdniny, na politické scéně právě vrcholí debaty o tom, co je čeká po návratu do školních lavic. Politici se přou mimo jiné o to, zda žákům zakázat mobilní telefony. Aktuálně.cz mluvilo s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), který je stejně jako jeho vládní i stranický šéf Andrej Babiš pro zákaz.

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