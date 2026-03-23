Muchová - Ealaová 6:0. To je fičák, Češka na kurtu doslova řádí
Sledujte online přenos z osmifinále turnaje v Miami mezi Karolínou Muchovou a Alexandrou Ealaovou z Filipín. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Politická šikana: Podpora opozice Babišovi? Na Letné zněly i hlouposti, chyběl cíl
Demonstrace na pražské Letné znovu ukázala, že část české společnosti má potřebu veřejně vyjádřit nesouhlas s aktuálním politickým vývojem – zároveň ale otevřela otázku, jaký má taková mobilizace občanů skutečný dopad. Podle reportéra Radka Bartoníčka panovala na místě „nabitá atmosféra" lidí, kteří se navzájem povzbuzovali.
ŽIVĚ Tejc proti Rajchlovi. Ministr vysvětlil, co vláda (ne)plánuje s neziskovkami
Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku, či třeba USA, řekl v pondělí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.
Čtyři sanitky v plamenech. Londýn řeší útok na židovskou záchrannou službu
Čtyři sanitky v plamenech a exploze uprostřed noci. Na severu Londýna zřejmě došlo ke žhářskému útoku na židovskou zdravotnickou organizaci Hatzolah, který policie vyšetřuje jako zločin z nenávisti. „Londýňané se nenávisti ani zastrašování nezaleknou,“ reagoval starosta Sadiq Khan.
Obrazem: Tankový prapor po korejsku. Rodinná jízda Kimových novým obrněncem
Armádní cvičiště v Severní Koreji zažilo scénu hodnou slavného Tankového praporu. Místo hrdinů Škvoreckého románu však byla hlavní „herečkou“ Kim Ču-e, dcera vůdce KLDR Kim Čong-una. Vojenské cvičení se tak proměnilo v rodinnou show pro fotografy.
„Zbabělci,“ nadává Trump na NATO. Šéf aliance ale ohledně Íránu nečekaně otočil
Generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil podporu americkému postupu v Íránu. Evropské země podle něj potřebují čas, aby na situaci reagovaly. Trump přitom nedávno alianci označil za zbabělou. Spojené státy a Izrael na Írán soustavně útočí už téměř měsíc.