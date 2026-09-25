Muchová - Bouzasová 1:0. Španělka dělá favoritce problémy, ta musela otáčet set
Sledujte online přenos z utkání semifinále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Karolínou Muchovou a Jessicou Bouzasovou ze Španělska.
„Tohle je autopen...to je Biden.“ Trumpův výsměch exprezidentovi rozesmál Si Ťin-pchinga
Tohle Si Ťin-pching nejspíš nečekal. Donald Trump prováděl čínského prezidenta Bílým domem, když se zastavil u prezidentského chodníku slávy – galerie amerických prezidentů. U Joea Bidena ale žádný portrét není. Trump ukázal na automatické pero a pronesl poznámku „Tohle je autopen… To je Biden“, která okamžitě vyvolala smích.
Trump oznámil „masivní“ dohodu s Lukašenkem. Ten ale jeho plán rychle poslal k ledu
Americký prezident Donald Trump tento týden oznámil, že Spojené státy „pracují na obří dohodě“ s Běloruskem. Ta má podle něj zajistit výrazně nižší ceny zemědělských surovin, než za jaké je Spojené státy kupují od Kanady. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko – známý i jako „poslední evropský diktátor“ – ale překvapivě odmítl, že by taková dohoda byla možná.
Kuriozita voleb v Brně: liberální strana s vazbami na extremisty a fotbalové ultras
Komunální volby v Brně jsou mimo jiné ve znamení souboje několika malých stran, jejichž šance se těžko odhadují. Patří mezi ně také formace Za Lužánky. Liberální nátěr hnutí, za které jdou do voleb také bývalí Piráti, ale kazí vazby jiných osobností z jejího nitra i okolí na fotbalové chuligány a extremisty.
Zemřela herečka Marina Vladyová. Byla manželkou Vysockého i Roberta Hosseina
Ve věku 88 let zemřela ve čtvrtek 24. září francouzská herečka Marina Vladyová. Podle oznámení rodiny odešla doma, obklopená svými blízkými a zvířaty. Její děti v prohlášení připomněly „dlouhý, krásný a naplněný život“. Zprávu přinesla agentura AFP.