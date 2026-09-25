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Muchová - Bouzasová 1:0. Španělka dělá favoritce problémy, ta musela otáčet set

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Sledujte online přenos z utkání semifinále Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu mezi Karolínou Muchovou a Jessicou Bouzasovou ze Španělska.

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Trump oznámil „masivní“ dohodu s Lukašenkem. Ten ale jeho plán rychle poslal k ledu

Americký prezident Donald Trump tento týden oznámil, že Spojené státy „pracují na obří dohodě“ s Běloruskem. Ta má podle něj zajistit výrazně nižší ceny zemědělských surovin, než za jaké je Spojené státy kupují od Kanady. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko – známý i jako „poslední evropský diktátor“ – ale překvapivě odmítl, že by taková dohoda byla možná.

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