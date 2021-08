Muchová - Andreescuová. Česká tenistka bojuje proti bývalé šampionce US Open

Muchová zažívá zvláštní sezonu. Začala skvěle, když na Australian Open došla až do semifinále. Poté ji čekala několikatýdenní pauza zapříčiněna zraněním. Do čtvrtfinále se dokázala dostat na madridské antuce i ve Wimbledonu, mezitím se jí až tak nedařilo. Dva skvělé výsledky na velkých turnajích, jenže jinak to je nahoru-dolů. Na olympiádu to Tokia se nedostala kvůli konkurenci v týmu a chráněnému žebříčku Markéty Vondroušové. Do hry se tak vrátila minulý týden v Montrealu, kde prohrála v 1. kole s hráčkou druhé stovky, Francouzkou Dodinovou. Češka, která oslaví za tři dny pětadvacáté narozeniny, musela včera nechat na kurtu všechno. Utkání s Britkou Kontaovou totiž musela otáčet a zdržela se na dvorci skoro dvě a půl hodiny. Za to její dnešní soupeřka, se kterou ještě nikdy nehrála, měla volný los.