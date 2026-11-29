Už je to tradice. Pátým rokem se celý tenisový svět na konci sezony zajímá o to, kteří evropští tenisté vyrazí na ruskou tenisovou exhibici, kterou sponzoruje energetický gigant Gazprom. A tentokrát je kolem některých jmen pořádně živo.
Rusové od začátku jejich agrese na Ukrajině nesmějí pořádat žádné tenisové turnaje ATP nebo WTA, a tak si to každý rok vynahrazují tím, že uspořádají štědře honorovanou exhibici smíšených týmů a kromě svých národních hvězd oslovují hráče z celého světa.
Protože celou akci, která probíhá tento víkend v Petrohradu sponzoruje společnost Gazprom, jež je považovaná za velkého mecenáše vojenského ruského tažení, vyvolá vždy reakci ukrajinských tenistů.
Tentokrát mezi tuctem hráčů a hráček najdeme hvězdy jako Dianu Šnajderovou, Alexandra Bublika, Karena Chačanova nebo Anastasiji Potapovovou. To vzhledem k jejich ruskému původu není zase až takové překvapení, kontroverzi ale vyvolávají cizinci.
Pozvánku totiž přijali například Francouzi Corentin Moutet a Adrian Mannarino či Brit Dan Evans, který nedávno ukončil kariéru.
„Všichni tenisoví hráči jsou ‚samozřejmě proti válce‘, ale když je pozve jeden ze sponzorů války, je to hned: Jasně že jo, dej mi ty tři brambory, soudruhu,“ rýpl si na síti X bývalý ukrajinský tenista Alexander Dolgopolov.
Samotní tenisté si z toho příliš nedělají. Pro Evanse je dokonce čest se podobné akce v Rusku účastnit.
„Děkuji za pozvání, je to skvělý turnaj. Pokusím se tu získat co nejvíc bodů pro tým, uvidím, jak obstojím v ‚bitvě pohlaví‘,“ uvedl britský tenista v rozhovoru pro oficiální web akce s názvem Northern Palmyra Trophies.
Čekal ho totiž ostrý set proti Šnajderové, která měla výhodu v tom, že mohla na kurtu využít i deblové území soupeře, a exhibiční duel nakonec vyhrála.
Evans se pak stal i jednou z tváří exhibičního tréninku se skupinkou dětí. A ani to nezůstalo bez ukrajinské odezvy.
„Nejdřív si vezmeš pár ruských brambor a pak se britský tenista účastní tréninku, kde klidně mohou být děti unesené z Ukrajiny,“ dodal Dolgopolov.
Potapovová zase ruským médiím vysvětlovala, proč si nechala změnit občanství a je nyní reprezentantkou Rakouska.
„Moudří vědí, proč jsem to udělala. Musela jsem, abych mohla snadněji cestovat a účastnit se turnajů. Jinak jsem ale v hloubi duše Ruskou být nepřestala. Jak se říká, můžete dívku dostat ze země, ale nemůžete zemi dostat z dívky,“ líčila aktuálně 28. hráčka světa.
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