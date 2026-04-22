Mostecká tvrďačka plus vyhlášená bojovnice. Na scénu se přihnal nový deblový úkaz

Nenápadně, skromně, ale s ohromnou fazónou se do tenisové špičky řítí ryze český deblový pár. Miriam Škoch a Jesika Malečková o víkendu v Rouenu završily čtvrtou finálovou účast v řadě prvním společným titulem na turnaji WTA. Spojuje je velké kamarádství i podobný příběh.
Po rozpadu dvojice Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové český tenis čeká na ryze domácí deblové duo, které by zářilo na těch největších turnajích WTA.
A hle. Po víkendovém podniku v Rouenu se zdá, že se na scéně zjevil pár, který by se výše zmiňovaným hvězdám mohl minimálně přiblížit.
Škoch a Malečkovou pojí podobný příběh dívek, které snily o velké singlové kariéře, ale nakonec našly větší uplatnění ve čtyřhře.
Škoch, tehdy pod jménem Kolodziejová, platila za velký talent českého tenisu, vždyť po boku kamarádky Markéty Vondroušové vyhrála dva juniorské grandslamové tituly.
Podobně jako Vondroušová se v útlém věku dostala do štvanického I. ČLTK. Zatímco její parťačka sem přijela ze Sokolova, Kolodziejová se narodila v Mostě a vyrůstala na litvínovských kurtech. Staly se z nich spolubydlící, kamarádky a úspěšné deblové parťačky.
Časem se ale jejich cesty rozdělily, každá hrála turnaje na jiné úrovni. A tak musela mostecká rodačka hledat další spoluhráčky.
Vystřídala jich několik, až se usadila právě s Malečkovou, která jako teenagerka hrála finále Pardubické juniorky pro největší české talenty. Snila o tom, jak jednou vyhraje Wimbledon, ale nakonec se už také soustředí jen na čtyřhru.
„Myslím, že nám hodně pomáhá, že jsme s Miri kamarádky i mimo kurt,“ pochvalovala si Malečková, která si do Prahy našla cestu pro změnu z Berouna.
A doplňují se i na kurtu. Devětadvacetiletá Škoch, která si předloni vzala trenéra Davida Škocha, má výborný servis a přitvrzuje hru od základní čáry. O dva roky starší kolegyně je zase vyhlášená bojovnice, která se skvěle pohybuje a má na kurtu dobrý přehled.
V Linci na podniku z kategorie WTA 500 si zahrály finále, v Rouenu si dokonce došly pro titul a v žebříčku se protáhly už do první padesátky.
„Obojí je pro nás obrovský úspěch. Myslím, že jsme chytily slinu v Linci a prodloužily si ji až do Rouenu. Jsme na dobré cestě, ale pořád je co zlepšovat,“ uvedla Malečková pro Tenisový svět.
