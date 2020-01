Zuřil u videohry. Monfilse limituje v Melbourne kuriózně zraněná ruka

Kuriózní zranění omezuje tenistu Gaëla Monfilse těsně před vstupem do Australian Open. Třiatřicetiletý Francouz do Melbourne dorazil s oteklou dominantní rukou a přiznal, že si ji pohmoždil už v prosinci při hraní videohry. Úvodní zápas odehraje desátý hráč žebříčku v úterý.

Monfils se zranil už v prosinci. V záchvatu vzteku se praštil o postel a dodnes pociťuje následky. "Hrál jsem v ložnici videohru a pravou rukou udeřil do čela postele. Ideální léčbou by byl odpočinek, ale to nejde. Tak jsem vzal protizánětlivé léky, ruku ledoval a upravil tréninky; nemohly být tak intenzivní. Už je to lepší," přiznal vítěz osmi turnajů na okruhu ATP a dodal, že nejhorší jsou pro něj voleje.

O Australian Open nechtěl Monfils přijít a úvodní grandslam sezony absolvuje už popatnácté. Nejdále došel před čtyřmi lety do čtvrtfinále. Jeho prvním soupeřem bude v úterý Lu Jen-hsun z Tchaj-wanu. Před dvěma týdny s bolavou rukou odehrál dva zápasy na týmovém ATP Cupu v Brisbane, k postupu ze skupiny ale Francii nepomohl.