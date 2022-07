Moment, na který nezapomenu. Bouzková se po titulu odmění palačinkou

Za splněný sen označila tenistka Marie Bouzková svůj triumf na domácím turnaji Livesport Prague Open, který byl pro ni prvním vítězstvím na turnaji WTA v kariéře.

Nasazená osmička porazila v dnešním finále dvouhry na tvrdých dvorcích ve Stromovce Rusku Anastasii Potapovovou jasně 6:0, 6:3 a zařadila tento úspěch výš než čtvrtfinále letošního Wimbledonu. Po turnaji si polepší ve světovém žebříčku o dvacet příček na 46. místo a jako odměnu si slíbila palačinku.

"Prožívám krásné a neskutečné pocity. Je to úplný sen, co se dnes stalo a podařilo," řekla na tiskové konferenci Bouzková, která na turnajích WTA prolomila předchozí sérii tří finálových neúspěchů.

"V porovnání s Wimbledonem si cením obojího, ale když vezmu, že ty finále předtím jsem nešťastně prohrála, tak si dnešního úspěchu vážím možná ještě víc. Je to pro mě moment, na který nezapomenu, jeden ze dvou top momentů v mé kariéře," doplnila čtyřiadvacetiletá tenistka, která se při předcházejících čtyřech účastech v Praze nedostala ani přes první kolo nebo kvalifikaci. Vloni tam však vyhrála čtyřhru s Lucií Hradeckou.

Bouzková měla v duelu s turnajovou sedmičkou Potapovovou od začátku navrch.

V prvním setu nadělila o tři roky mladší Rusce kanára a ve druhé sadě povolila soupeřce jen tři hry. Prolomila sedm z osmi jejích servisů. Na trůnu nahradila krajanku Barboru Krejčíkovou a od roku 2015 se stala pátou českou vítězkou.

"Ona (Potapovová) nastoupila do těch míčků agresivně a říkala jsem si, že to bude dlouhý zápas. Postupně ale začala kazit, takže jsem nechtěla vyrábět laciné chyby. Nechala jsem ji hrát a čekala na šanci," uvedla Bouzková, jež vyhrála v duelu sedm úvodních her.

"Kdyby mi někdo řekl, že vyhraju první set 6:0, byla bych spokojená. Ačkoliv jsem poté ztratila dvakrát servis, nechtěla jsem panikařit a držela se své hry," podotkla česká hráčka.

Po utkání oslavila triumf na kurtu s mladším bratrem, v hledišti nechyběla ani její maminka.

"Je to neskutečné. Lepší místo pro první titul na okruhu WTA jsem si nemohla vysnít. Ty předchozí tři finále byly vždy těžké třísetové zápasy a pokaždé mi to o kousek nevyšlo. Tady to ale pro mě byla nová atmosféra. Hrála jsem před diváky, kteří mě hnali dopředu, a nemůžu být šťastnější, že se to povedlo," uvedla Bouzková s tím, že na rozdíl od slzící maminky na ni dolehnou emoce později.

Po životním triumfu "zhřeší" dobrým jídlem. "Máme s ostatními přezdívku Tým Jahoda, takže jsme si dali po utkání sladký dezert ve tvaru jahody. Jinak mi stačí za odměnu málo. Dneska bude asi dobrá večeře a palačinka," uvedla Bouzková, která vítěznou trofej přidá k té z juniorského US Open.

"Máme doma speciální vitrínu, takže půjde hned doprostřed. Vedle té z US Open, která je také skleněná, se bude hodit," doplnila pražská rodačka.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková se posune v pořadí WTA na 46. místo, čímž vyrovná své maximum ze srpna 2020.

"Prakticky se vrátím zpět, kde jsem byla před nějakou dobou. Teď si toho vážím ještě víc, protože minulý rok nebyl vůbec jednoduchý. Jsem ráda za letošní práci a chci ten žebříček do budoucna ještě vylepšit," podotkla Bouzková.

V příštích týdnech ji čekají další turnaje na betonovém povrchu v zámoří, které pak vyvrcholí na konci srpna grandslamovým US Open.

"Jsem ráda, že jsem do té betonové části sezony vstoupila nejlepším možným způsobem, a je super, že mám tolik nahraných zápasů. Už se se těším na druhou část sezony v Kanadě a Americe." dodala Bouzková.