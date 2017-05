Mohutný skok na žebříčku. Krejčíková se díky finále v Norimberku posunula o 112 míst

před 6 minutami

Tenistka Barbora Krejčíková se po postupu do finále turnaje v Norimberku posunula ve světovém žebříčku o 112 míst na 142. pozici. Nejlepší Češka Karolína Plíšková zůstala před startem Roland Garros třetí.

Londýn - Jednadvacetiletá Barbora Krejčíková prožila v Norimberku životní týden. Z kvalifikace postoupila do hlavní soutěže, v níž poprvé v kariéře prošla do čtvrtfinále a nakonec i do boje o titul. V něm nestačila na nejvýše nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska, přesto si výrazně vylepšila své žebříčkové maximum.

V pořadí českých tenistek patří nyní brněnské rodačce deváté místo.

Plíšková je před grandslamovou Paříží třetí s odstupem 10 bodů za Američankou Serenou Williamsovou, jež kvůli těhotenství nehraje. Na světovou jedničku Angelique Kerberovou z Německa ztrácí Češka 935 bodů a teoreticky by ji mohla v čele žebříčku vystřídat. Antuka však nepatří k jejím nejsilnějším povrchům a na Roland Garros je jejím dosavadním maximem druhé kolo.