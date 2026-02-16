Mohutný skok na žebříčku. A z Muchové je rázem jednička

Tenistka Karolína Muchová po zisku titulu na turnaji elitní kategorie WTA1000 v Dauhá ve světovém žebříčku poskočila na 11. místo. Devětadvacetiletá hráčka se tak stala novou českou jedničkou.
Muchová v sobotním finále v Kataru porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady, získala druhý titul v kariéře a v pořadí WTA si polepšila o osm míst. Jejím žebříčkovým maximem je osmá pozice ze září 2023.
Finalistka Roland Garros z roku 2023 v pořadí přeskočila také dosavadní českou jedničku Lindu Noskovou, která si oproti předchozímu týdnu pohoršila o dvě místa a klesla na 14. příčku.
Mezi muži je z českých hráčů nejlepší nadále Jakub Menšík na 16. pozici. Světovými jedničkami jsou stále Aryna Sabalenková z Běloruska a Španěl Carlos Alcaraz.
Tenisové žebříčky WTA k 16. únoru (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 10.870, 2. (2.) Šwiateková (Pol.) 7803, 3. (3.) Rybakinová (Kaz.) 7523, 4. (5.) Gauffová 6423, 5. (6.) Pegulaová 5888, 6. (4.) Anisimovová (všechny USA) 5690, 7. (7.) M. Andrejevová (Rus.) 4786, 8. (8.) Paoliniová (It.) 4157, 9. (9.) Svitolinová (Ukr.) 3260, 10. (13.) Mboková (Kan.) 3246, 11. (19.) Muchová 3058, ...14. (12.) Nosková 2571, 37. (35.) Vondroušová 1328, 38. (37.) Bouzková 1317, 41. (38.) Bejlek 1277, 42. (44.) Siniaková 1272, 43. (48.) Valentová 1270, 53. (53.) Krejčíková (všechny ČR) 1091.
Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8483, 2. (2.) Siniaková 7515, 3. (5.) Townsendová (USA) 6915, 4. (3.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 6585, 6. (6.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6496, 7. (10.) Danilinová (Kaz.) 6375, 8. (11.) Ostapenková (Lot.) 6055, 9. (12.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6048, 10. (9.) Dabrowská (Kan.) 6046, ...56. (67.) Krejčíková 1464, 63. (62.) Sisková 1394, 68. (65.) Škoch 1363, 70. (68.) Malečková 1290, 71. (69.) Nosková 1278, 73. (72.) Detiuc 1194, 89. (105.) Bouzková (všechny ČR) 866.
