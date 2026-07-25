„Moc lidí takhle nehraje.“ Valentové nesedla Ukrajinka, selhání nedokázala vysvětlit

Ani na druhý pokus se tenistce Tereze Valentové nepodařilo postoupit do finále domácího turnaje v Praze, semifinálovou porážku s Ukrajinkou Darjou Snigurovou 6:7, 3:6 brala nasazená pětka těžce.
V rozhovoru s novináři cítila, že měla na víc, soupeřku nicméně pochválila za dobrý výkon. Potíže se zády, které ji trápily v pátečním čtvrtfinále, už dnes Valentovou neomezovaly.
"Každé vypadnutí se kouše blbě. Snažím se nebýt moc negativní, ale teď mi to moc nejde. Asi to přijde až s postupem času," uvedla. "Mám od sebe celkem velká očekávání, takže je pak těžké sama se sebou pracovat. Myslím ale, že jsem mohla jít výš. Myslím, že ano," řekla.
Devatenáctiletá členka TK Sparta Praha prohrála duel s 54. hráčkou světa Snigurovou za hodinu a 50 minut. V semifinále domácího turnaje neuspěla podruhé, vloni nestačila na pozdější šampionku Marii Bouzkovou. V prvním setu dnes Valentová nedotáhla vedení 5:3, náskok brejku nevyužila ani ve druhé sadě.
"Nevím, jak to komentovat. Byl to těžký zápas. Myslím si, že soupeřka hrála dobře a dneska byla lepší. Kredit patří jí. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát zase doma semifinále. Byl to dobrý zápas, ale bohužel to nevyšlo," podotkla Valentová.
S o pět let starší Snigurovou hrála podruhé. Nenavázala na předloňské vítězství z Říčan. Ukrajinka se prezentuje především plochými údery bez větší rotace. "Je to určitě nepříjemné, moc lidí takhle nehraje. Je to těžké, člověk musí být hodně dole, navíc hraje slušnou délku. Dá se na to hrát, ale bohužel mi to dneska nesedlo," hodnotila svěřenkyně trenéra Libora Salaby.
Nervózní před utkáním na zaplněném centrálním dvorci na Štvanici nebyla. Fanoušci jí naopak pomáhali. "Nepřišlo mi, že bych měla nějaké extrémní nervy. Byla taková normální nervozita jako před každým zápasem. Ale spíš jsem byla nějak blbě nastavená v hlavě," uvedla Valentová.
Přestože ji v pátečním čtvrtfinále trápily potíže se zády, dnes hrála finalistka loňského turnaje v Ósace bez bolesti. "Vzala jsem si prášek, který zabral. Udělali jsme s týmem, co bylo třeba a na to, jak to vypadalo včera, to dnes bylo dobré. Včera jsem měla dva prášky a moc nezabraly, zatímco dnes to bylo o dost lepší. Dneska mě to v zápase nelimitovalo," podotkla Valentová.
Věří, že zdravotní trable její další program neovlivní. "Ještě se na to podíváme s fyzioterapeutem, ale myslím si, že ne. Normálně mám v plánu turnaj v Torontu a to normálně pojedu," doplnila Valentová.
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