Nezastavitelný český zázrak. Podívejte se, jak Valentová vyřídila další favoritku

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji v Ósace šestou nasazenou Srbku Olgu Danilovičovou 4:6, 6:2, 6:3 a vyrovnala si postupem do semifinále maximum na elitním okruhu. Utkání proti 49. hráčce světového žebříčku vyhrála po více než dvou hodinách. O premiérové finále si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.
Podívejte se na sestřih čtvrtfinále mezi Valentovou a Danilovičovou. | Video: Canal+ Sport

Osmasedmdesátá hráčka žebříčku Valentová, jež zdárně zvládla kvalifikaci, vyhrála v japonské metropoli i páté utkání. Navázala na triumfy nad Belgičankou Elise Mertensovou či Alexandrou Ealaovou z Filipín.

V semifinále turnaje WTA 250 je podruhé, hrála ho také letos v červenci v Praze. Ve Stromovce tehdy nestačila na pozdější vítězku Marii Bouzkovou.

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby Valentová musela podruhé na turnaji otáčet nepříznivý vývoj. V prvním setu přišla třikrát o servis a klíčové podání ztratila v desáté hře za stavu 4:5.

Pak se však členka TK Sparta Praha zlepšila. Ve druhé sadě byla na servisu stoprocentní a po dvou brejcích vývoj srovnala. Ve třetím dějství sice nevyužila vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu ale prolomila soupeřce servis znovu a duel zakončila při podání Danilovičové čistou hrou.

S Cristianovou se Valentová utká poprvé. Sedmadvacetiletá Rumunka postoupila do semifinále poté, co Ósakaovou zastavily v rodném městě potíže s nohou.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka si poranila v předchozím zápase stehno. S obtížemi dohrála ve středu utkání druhého kola proti loňské šampionce Suzan Lamensové z Nizozemska, i tak ji porazila 7:6, 3:6 a 6:2. Dnes už pokračovat nemohla.

Tenisový turnaj žen v Ósace (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Valentová (ČR) - Danilovičová (6-Srb.) 4:6, 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 2:6, 6:2.

