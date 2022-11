Český talent si dělá jméno nejen tenisem. Na kurtu si zpíval s Whitney Houston

Nejen, že nezklamal. Nejen, že se nepřijel pouze zúčastnit. Jiří Lehečka, historicky první český účastník Turnaje mistrů pro tenisty do 21 let, došel při premiéře až do finále, znovu naznačil svůj velký potenciál, udělal si jméno a navíc pobavil svět tenisu nečekaně uvolněným chováním během vypjatého semifinále.

Lehečka během turnaje oslavil jednadvacáté narozeniny a v Miláně potvrdil právo řadit se mezi největší tenisové naděje současnosti. Související Plíšková nevyloučila konec v reprezentaci. Proti Bencicové se na kurt nechtělo nikomu Prohrál pouze se šampionem, osmifinalistou Wimbledonu Američanem Brandonem Nakashimou, a to ve skupině i ve finále bez zisku jediného setu. Na kvalitně obsazeném turnaji ovšem tenista z Kněžmostu ukázal, že v něm český mužský tenis skutečně může získat vzývaného nástupce Tomáše Berdycha. Svou hrou Lehečka zastínil mladé hvězdy, o kterých se mluví výrazně hlasitěji než právě o něm: Brita Jacka Drapera či Itala Lorenza Musettiho. "Budoucnost vypadá zářivě," napsala organizace ATP a vyzvedla výkony obou finalistů. Lehečka sklidil aplaus zejména za to, jak si v semifinále poradil s rozjetým Švýcarem Dominicem Strickerem. Během tenisové vynikajícího představení přidal k dobru i jeden veselý virální materiál. V jednom z největších zápasů své dosavadní kariéry si během jedné z přestávek nenuceně prozpěvoval známý hit I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston, což neušlo pozornosti twitterového účtu Tennis TV. Ten se v pobavené reakci českého tenisty dotazoval, zda je fanouškem již nežijící legendární zpěvačky. Lehečka pak odpověděl vlastním tweetem, kde znovu potvrdil, že "by si s někým rád zatancoval". Big Whitney fan, @jirilehecka? 😂#NextGenATPFinals pic.twitter.com/VWNcg5adqx — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2022 Nejlepšího českého hráče současnosti v sobotu mrzela porážka těsně pod vrcholem, musel ale ocenit sílu stejně starého Nakashimy. "Bylo to s ním těžké. Hrál celý turnaj výborně, předváděl jednoznačně nejlepší tenis ze všech," prohlásil český tenista o rodákovi ze San Diega, který se na NextGen Finals neztratil ani loni v konkurenci Carlose Alcaraze, Sebastiana Kordy či Holgera Runeho. Související Může porazit i ty nejlepší. Zakládá si na poctivosti, říká Navrátil o Lehečkovi A letos už válel na grandslamech. V Paříži i New Yorku došel do třetího kola, ve Wimbledonu dokonce ještě o kolo dál. V osmifinále navíc pět setů mučil pozdějšího finalistu Nicka Kyrgiose. Lehečkův vzestup je pozvolnější, ale neméně konzistentní. Je ochotný tvrdě pracovat, touží po neustálém zlepšení. "Má na to. Úderově, ale i přístupem. Je strašně poctivý v tréninku, v kondici, na tom si zakládá. Je důležité, že mu voní všechno, je strašně pracovitý. To je základ," popsal Lehečku daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. Rodákovi z Mladé Boleslavi nechybí ani cílevědomost a vysoké ambice. Po finálové porážce s Nakashimou už analyzoval, co mohl udělat lépe. Související Lidé mi nechtějí fandit, mají radši Popelky, říká hvězda z miliardářské rodiny "Jsem smutný z toho, že jsem neuhrál ani jeden set. V prvním jsem byl brejk nahoře, ve druhém jsem měl dva setboly. Připadá mi to nešťastné. Soupeř byl ale lepší v klíčových momentech, tím si vysvětluju porážku," hlásil Lehečka, a potvrdil tak Navrátilova slova. Zkušený trenér v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že právě koncovky duelů a na sto procent fungující hlava v zásadních výměnách zápasů patří mezi Lehečkovy slabiny. "Jeho hra je perfektní, má vyrovnané údery, zapracoval na servisu, kondičně je velice dobře připravený. Zlepšil hodně voleje, přechod na síť, ale koncovky zápasů mu trochu selhávaly," popsal Navrátil a věřil, že s nasbíranými zkušenostmi pracovitý Lehečka získá lepší psychickou odolnost a v příštím roce už poskočí do elitní světové padesátky. Na konci aktuální sezony bude Lehečkovi zřejmě patřit 75. místo. Rok 2022 přitom začínal coby 141. hráč světa.