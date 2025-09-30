Tenis

Mládí, které děsilo. Swiss Miss měla kariéru i život plný šoků, Češi ji nemusí

Aleš Vávra
před 51 minutami
Dětství prožila v Rožnově pod Radhoštěm, v tenise překonávala věkové rekordy. Stala se nejmladší světovou jedničkou historie a kariéru ukončila hned třikrát, jednou kvůli nálezu kokainu v krvi. Švýcarka Martina Hingisová patří mezi nejslavnější a nejrozporuplnější hráčky všech dob. Dnes slaví 45. narozeniny.
V březnu od té magické chvíle uplynulo už osmadvacet let. Mladičká rodačka z Košic se v roce 1997 významně zapsala do tenisové historie, stala se nejmladší světovou jedničkou dějin.

Bylo jí šestnáct let a pět měsíců.

Za šokujícím vzestupem zázračného dítěte stál tehdy nejen obrovský talent, ale také jedno zásadní rozhodnutí. Hingisová se stala žijícím precedentem, kvůli němuž se světová tenisová organizace rozhodla jednat.

Profesionálkou se Švýcarka totiž stala už dva týdny po svých čtrnáctých narozeninách, když na turnaji v Curychu - na kterém startovala na divokou kartu - porazila hráčku světové padesátky, Američanku Patty Fendickovou.

WTA byla striktně proti, Hingisové mládí špičky asociace vyděsilo. Velmi rychle bylo zavedeno pravidlo o tom, že se čtrnáctileté nesmí účastnit zápasů na profesionálním okruhu.

Nastartované rakety, přezdívané Swiss Miss, už se ale nové omezení dotknout nestihlo. Zrodila se superstar, jejíž kariéra přinesla v následujících dvou dekádách velkolepý kolotoč zvratů, kontroverzních okamžiků, slavných vítězství i bolestivých porážek.

Zprvu pochopitelně převažovala pozitiva.

Rekordy, tituly a sláva v teenagerském věku. Jako by ji k nezapomenutelné tenisové kariéře předurčili už její rodiče. Křestní jméno jí totiž Melanie Molitorová a Karol Hingis vybrali podle Martiny Navrátilové.

Brzy bylo jasné, že jde o výjimečný talent. Už ve dvanácti letech vyhrála juniorku na French Open, samozřejmě tím překonala věkový rekord. O rok později totéž dokázala na Wimbledonu.

V londýnském All England Clubu se v roce 1996 stala nejmladší vítězkou grandslamu všech dob, coby patnáctiletá triumfovala ve čtyřhře dospělých po boku české tenistky Heleny Sukové.

O výstupu na vrchol světového singlového rankingu už byla řeč. Zbývá dodat, že Hingisová na trůnu strávila celkem 209 týdnů. Vyhrála pět grandslamů, přičemž hned tři z nich stihla v klíčové sezoně 1997.

V té mimochodem předvedla dominanci, jaká dlouho nebyla k vidění.

Zapsala sérii sedmatřiceti výher a šesti titulů v řadě a o nejprestižnější tenisovou záležitost vůbec, sezonní grandslam, ji připravila jediná porážka od Ivy Majoliové ve finále French Open.

V Melbourne, Londýně i New Yorku ale nelítostně válcovala soupeřky, kanáry jim sázela s pravidelností. Moniku Selešovou porazila ve všech čtyřech vzájemných duelech sezony.

V roli světové jedničky ukončila i sezony 1999 a 2000, postupně ale začaly přicházet problémy. Třeba v prvním zmíněném roce na Wimbledonu.

Jako z jiné galaxie působila ohromující porážka v prvním kole od 129. hráčky žebříčku, šestnáctileté Jeleny Dokičové - 0:6, 2:6!

Zdravotní problémy i nález kokainu

V prvních letech nového tisíciletí pak Hingisovou začalo zrazovat zdraví. Dva roky po sobě musela na operaci hlezna, což ji připravilo o stálé místo v elitní trojce pořadí. Její matka kvůli zánětlivým ložiskům v kloubech své dcery žalovala italského výrobce bot Sergio Tacchini.

Poprvé se objevily spekulace o konci kariéry, lidé kolem švýcarské hvězdy je ale důrazně dementovali.

Bolavé nohy, zejména levý kotník, ji ale limitovaly stále zásadněji, a tak v únoru 2003 přišlo rozhodnutí. "Končím, alespoň dočasně," oznámila Hingisová. Pauza pak trvala dlouhé tři roky a očekávaný comeback v roce 2006 měl jepičí život. 

Švýcarka nehrála špatně a dokázala se dostat až na šesté místo žebříčku, jenže v listopadu 2007 přišlo tvrdé přistání. Tehdy sedmadvacetiletá hráčka podruhé oznámila konec, příčinou byl pozitivní dopingový test na kokain.

"Nikdy jsem drogy nebrala, cítím se stoprocentně nevinná. Nemám ale chuť se několik let tahat po soudech, abych se očistila," vyprávěla tehdy třesoucím se hlasem a se slzami v očích.

"Jsem frustrovaná a cítím velkou zlobu. Ti, co mě testovali, říkali, že kokain zvyšuje sebevědomí. Nevím, jak oni uvažují, ale dobře vím, že kdybych se snažila trefovat míčky v takovém stavu, tak to nepůjde. Nikdo ve vrcholovém tenisu nemůže hrát pod vlivem drog, to je zřejmé," tvrdila končící legenda s tím, že její jedinou zbraní na kurtu byla vždy jen a pouze láska k tenisu.

Hingisová dostala trest na dva roky, tenis se pro ni stal zapovězenou věcí. Něčím, co jí přineslo spoustu radosti i bolesti, přičemž bolest na dlouhé roky převážila.

Lásku k tenisu v sobě Hingisová nicméně nikdy nedokázala plně zadusit. A v roce 2013, ve svých dvaatřiceti letech, opět obula tenisky, vzala do ruky raketu a vrátila se na okruh. Pouze do čtyřhry.

Velké úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Švýcarka svůj technicky dokonalý tenis dokázala v deblu prodat vskutku jedinečně a zářila zejména po boku Indky Sanii Mirzaové.

Čechy naštvala na olympiádě

V deblu nasbírala za kariéru 64 cenných trofejí, z toho třináct na grandslamech. Na olympiádě v Riu v roce 2016 získala stříbrnou medaili po boku Timey Bacsinszké.

Mezi českými fanoušky z mnoha důvodů nikdy nepatřila mezi nejoblíbenější hráčky, právě v Riu však animozita dosáhla vrcholu. To když v semifinále proti českému páru Andrea Hlaváčková - Lucie Hradecká trefila první jmenovanou tenistku volejem do oka.

Po dlouhém ošetřování Hlaváčkové Švýcarky zápas otočily a aféra byla na světě. Zvlášť když se Češka dokonce musela podrobit operaci podočnicové kosti a na omluvu od Hingisové čekala marně.

Kontroverze zkrátka ke švýcarské legendě patřila vždy. A to nejen v tenisovém životě, ale i v tom ryze osobním.

"Podváděla mě znovu a znovu," přiznal v roce 2011 francouzský parkurový jezdec Thibault Hutin, jehož si Hingisová vzala rok předtím. Na výročí svatby ji údajně načapal v hotelu v náručí jiného muže. Manželství skončilo o dva roky později.

Švýcarka a její vztahy, to je ostatně kapitola sama pro sebe. Byla zasnoubená s českým tenistou Radkem Štěpánkem, chodila s dalšími hráči Magnusem Normanem, Julianem Alonsem nebo Justinem Gimelstobem. Pozornosti médií neušel ani vztah s hokejistou Pavlem Kubinou, fotbalistou Solem Campbellem nebo golfistou Sergiem Garcíou. Zrušeno bylo i zasnoubení se švýcarským právníkem Andreasem Bierim.

Po dvouletém vztahu pak uzavřela 20. července 2018 druhý sňatek ve švýcarském Bad Ragazu s o rok mladším sportovním lékařem Harrym Leemannem. V březnu následujícího roku se jí narodila dcera Lia.

